MEG5000 est flexible, facile à configurer et à gérer. Il comporte trois cartes évolutives qui prennent en charge diverses interfaces pour répondre aux demandes changeantes des applications de l'Internet industriel (IIoT). Grâce à un déploiement rapide et à une personnalisation simple, la passerelle peut être adaptée à pratiquement toutes les exigences industrielles.



De par la technologie embarquée, le routeur MEG5000 est capable de traiter les données réseau directement et en temps réel. Il peut donc collecter, analyser et agir sur les données de manière plus efficace, et prendre en charge l’optimisation des données, essentielle dans l’IIoT. Lors du transfert de grandes quantités de données vers le cloud sur une bande passante limitée, une latence peut survenir. MEG5000 prend en charge une vitesse Wi-Fi allant jusqu'à 1300 Mbits/s, garantissant ainsi une puissance de traitement de pointe qui réduit les téléchargements de données en agissant comme un outil de service cloud local évolué.



Cette puissante passerelle intègre RobustOS, un système d’exploitation basé sur Linux développé par Robustel spécifiquement pour l’utilisation dans les solutions Robustel. RobustOS inclut des fonctionnalités et des protocoles réseau standards, offrant aux clients une expérience utilisateur efficace. De plus, Robustel offre aux partenaires et aux clients un kit de développement logiciel (SDK) qui permet une personnalisation plus poussée en utilisant C, Python ou Java. Il fournit également une grande quantité d’applications pour répondre aux diverses exigences du marché de l’IoT.

Caractéristiques du MEG5000 :

• 1 port WAN 10/100/1000 Mbps et 8 ports LAN 10/100 Mbps

• WiFi 802.11a/b/g/n/ac, supportant les modes AP et Client

• Haute performance, fiabilité et débit pour un traitement optimisé des données

• SSD mSATA intégré pour l'enregistrement de données

• Capteur de température numérique intégré pour détecter la température de fonctionnement interne

• IPsec/ OpenVPN/ GRE/ L2TP/ PPTP/ DMVPN

• En option, sauvegarde du lien à froid, à chaud et l’équilibrage de charge.

• Fonctions de sécurité et de chiffrement complètes

• Notification via SMS, e-mail, DI / DO, trap SNMP ou RobustLink

• Design industriel robuste avec alimentation électrique de 9 à 60 V cc et montage sur un bureau, un mur ou un rail DIN



A propos de QL3D



QL3D est un distributeur spécialisé agissant dans les mondes de l’informatique industrielle, le M2M/IoT, et les solutions de capteurs sur IP depuis plus de 18 ans et est l’interlocuteur Robustel privilégié pour la France.





A propos de Robustel



Guangzhou Robustel Technologies Co., Ltd. est un important fournisseur de solutions et de matériels industriels pour l'IoT et le M2M. Depuis sa création en 2010 à Guangzhou en Chine, Robustel fournit des routeurs cellulaires industriels, des passerelles, des modems, des plates-formes cloud et des solutions E2E à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Les solutions de la société visent les réseaux intelligents, le pétrole et le gaz, le secteur financier, la sécurité et la surveillance, l'automatisation industrielle, la santé en ligne et de nombreuses autres industries.



Robustel possède des bureaux locaux en Allemagne, en Australie, au Japon, aux Pays-Bas et à Hong Kong. Parmi les clients figurent des opérateurs de téléphonie mobile de premier plan tels qu’AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, Rogers, SingTel, Teliasonera, Vodafone, etc.

Plus d'informations : www.ql3d.fr