"Berceau du régime méditerranéen"

En juin dernier, la Calabre était reconnue "berceau du régime méditerranéen" par des représentants de la communauté scientifique, à l'occasion du premier meeting international, à Nicotera. Ce régime alimentaire, connu pour ses propriétés bénéfiques, associé au style de vie typique de la Calabre, explique une longévité constatée qui va bien au-delà de la moyenne nationale.



La participation de la région Calabre, accompagnée de 17 entreprises représentant le patrimoine et le savoir faire gastronomique de la région au SIAL 2018 était donc l'occasion de confirmer sa place prépondérante dans le paysage agro alimentaire européen.

Les visiteurs français et internationaux, le Salon ont ainsi pu découvrir les bienfaits d'une alimentation saine basée sur des produits de qualité, associés à un style de vie aux rythmes humains.





17 entreprises pour représenter le meilleur du patrimoine gastronomique calabrais



Les 17 entreprises régionales présentent sur l'événement ont exposé leurs meilleurs produits lors d'une exposition collective organisée par le Département de la Présidence, Secteur Internationalisation, sur un stand de plus de 200 mètres carrés.



Parmi les produits les plus appréciés, l'huile d'olive vierge extra tartinable appelée EVO, qui remplace parfaitement le beurre dans une variante plus saine et qui peut également être utilisée pour la préparation en pâtisserie.



Par ailleurs, les visiteurs ont eu le loisir de découvrir les épices colorées typiques de la région, les fromages affinés selon des techniques innovantes, les huiles d'olive vierge extra 100% biologiques, les différentes formes de pâtes traitées selon des traditions anciennes, les charcuteries, les fruits secs ou encore les confiseries locales.





Démonstration culinaire avec Massimiliano Callipo et Federico Quaranta



Le stand a également accueilli un espace de démonstration culinaire géré par le célèbre chef Massimiliano Callipo, représentant de l'Association Régionale des Chefs de Calabre et de la Fédération Italienne des Chefs. Accompagné par le célèbre présentateur de télévision Federico Quaranta, ce dernier a proposé une recette de veau braisé accompagné de pommes de terre de la Sila et d'un premier plat de ferrazzuoli assaisonné d'une sauce de tomates fraîches avec oignons frits de Tropea, tomates séchées, olives et origan sauvage de la Sila, ainsi qu'un risotto aux oignons rouges frits de Tropea et huile EVO, queue de crevette, couenne de bergamote et pistaches coupées, qui ont fait le bonheur des gastronomes présents sur le stand.





Le mot du président



Lors de la clôture des cinq jours de salon, Mario Oliverio, Président du Conseil Régional de Calabre, a déclaré : "Nous sommes très fiers de l'intérêt et du succès de la Région Calabre pour un événement international aussi important et faisant autorité que le SIAL. De plus en plus de personnes dans le monde découvrent la Calabre et ce que cette région peut offrir en termes de qualité de vie, de produits authentiques, d'histoire et de culture : nous sommes donc extrêmement heureux que même le public français raffiné, ainsi que de nombreux visiteurs étrangers, aient visité nos stands. Je tiens à remercier les entreprises calabraises qui, avec beaucoup d'engagement et de dévouement, ont permis à cette vitrine internationale de devenir une nouvelle preuve de fierté pour notre belle région. Mes remerciements vont encore une fois à Federico Quaranta, pour avoir été un témoignage d'une valeur inestimable et un ambassadeur faisant autorité de notre excellence".