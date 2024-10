tech







Les conducteurs peuvent maintenant obtenir des phares blancs et lumineux qui correspondent aux feux diurnes à LED sans utiliser la technologie HID (décharge à haute intensité) ou LED. Ceci est possible grâce aux nouvelles ampoules de phares Xenon5000 de Ring, à l'éclairage automobile et aux experts du marché de seconde monte.





Un look haut de gamme



L'éclairage des véhicules modernes intègre souvent des feux diurnes à LED (DRL) à faible consommation d'énergie et très blancs. Ceux-ci émettent une lumière blanche attrayante, avec une température de couleur très élevée d'environ 6000K. Comme la plupart des voitures sont encore équipées de phares halogènes standard, ceux-ci peuvent donner un aspect incohérent entre les feux diurnes blancs et les phares, qui émettront une lumière jaune, avec une température de couleur d'environ 2700K.



La toute nouvelle ampoule de phare de performance de Ring - la Xenon5000 - est différente. Cette ampoule émet une lumière très blanche, avec une température de couleur d'environ 5000K. Ces ampoules correspondent étroitement aux LED, et donnent un aspect de haute qualité. C'est le moyen le plus simple d'améliorer un véhicule.





Sécurité améliorée



Outre son aspect attrayant, la lumière blanche améliore les reflets des panneaux de signalisation et des marquages de voie, et diffuse jusqu'à 50% en plus de lumière sur la route qu'un phare halogène standard, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus confortable.





Le look Xenon HID



Matthew Flaherty, chef de produit d'éclairage de Ring, déclare : "L'inadéquation entre les phares et les feux diurnes à LED donne un aspect incohérent à l'avant des véhicules. Les nouvelles ampoules Xenon5000, faciles à installer, constituent pour les conducteurs une mise à niveau à faible coût de leur véhicule avec des résultats immédiats. Nous avons utilisé une technologie d'éclairage hautement sophistiquée et des tests pour nous assurer que non seulement ces ampoules donnent une lumière blanche attrayante, mais aussi qu'elles envoient plus de lumière sur la route et qu'elles sont tout à fait légales."



Les nouvelles ampoules sont disponibles dans les références H 7, H4, H11 et H 1 les pus courantes, avec un PDS à partir de 29,90 €, ce qui les rend idéales pour une large gamme de véhicules. Elles ne nécessitent aucune modification de câblage et sont homologuées ECE Reg 37, ce qui les rend légales pour la route.





A propos de Ring Automotive



Ring est le premier fournisseur d'éclairage et de pièces de rechange automobile et le partenaire des commerces de détail et des centres automobiles dans le monde entier. Fondée en 1974, Ring a constamment innové pour faire avancer l'éclairage des véhicules - elle a été la première entreprise à lancer une ampoule 100% plus brillante, ainsi que l'ampoule de plus grande durée de vie 150% plus brillante sur le marché. Ring s'assure que toutes ses ampoules répondent aux normes élevées requises par nos laboratoires d'assurance qualité accrédités ISO:9001.



Plus d'informations : www.ringautomotive.com