Recyclage, entraide et partage sont les devises qui opèrent sur le site



Le site permet de mettre en relation des personnes possédant des objets dont elles souhaitent se débarrasser gratuitement avec des demandeurs souhaitant s’équiper gratuitement.



Ce don permet d’éviter le passage de l’objet en déchetterie, le sauvant de l’incinération (moins de CO2) et permet de lui donner une seconde vie tout en effectuant un geste généreux.





Concrètement, comment ça fonctionne ?



Le site est gratuit. Rien de plus simple : vous possédez un objet chez vous dont vous ne vous servez plus. Après une rapide inscription, déposez votre annonce, patientez un peu et il ne vous restera plus qu'à choisir parmi les nombreuses sollicitations l’heureux bénéficiaire de votre objet.



A l’inverse, si vous souhaitez obtenir un objet, sollicitez-le sur le site. Vous pouvez également créer une alerte afin d'être tenu informé des nouveaux dons correspondant à vos besoins.





A qui est destiné le site ?

- Aux "donneurs" qui possèdent des objets dont ils veulent se débarrasser par souci de désencombrement, par générosité ou simplement par altruisme.

- Aux "preneurs" qui ont besoin de s’équiper gratuitement : étudiants sans grands moyens à la rentrée, bricoleurs, familles dont le quotidien est compliqué, sinistrés ou simplement adeptes de la non surconsommation (décroissants)…

Aujourd'hui, 800 000 membres nous font confiance en tant que "preneurs" et "donneurs".





Quoi de neuf sur donnons.org ?



Le site a dû s’adapter au nombre grandissant d’utilisateurs ainsi qu’aux nouvelles technologies. Il est depuis peu devenu compatible web mobile et il est donc à présent très aisé de réaliser un don ou d’en solliciter un depuis son téléphone ou sa tablette.



Nous envisageons de réaliser une application mobile pour encore plus de réactivité sur ces nouveaux périphériques.





Comment est né donnons.org ?



Donnons.org a été créé en 2006 devant le constat de l’important gaspillage qui est réalisé par notre société. En effet, un très grand nombre d'objets, encore utilisables, terminaient leurs vies dans nos déchetteries ou sur nos trottoirs. Ce gâchis a poussé la société Sopheos, basée en Alsace, à proposer ce service qui est devenu une référence. En 10 ans, cette action en ligne a permis de donner une seconde vie à plus de 2 millions d’objets.



URL du site : https://donnons.org

Développé par : https://sopheos.com