Bi gestes pour "Bô Gestes"

Tableaux peints à 4 MAINS et 4 Z’YEUX.



Cette exposition éclair de seulement 9 jours, "comme un trait qui jaillit", est composée de 3 séries de tableaux :



- Petits regards de WOZNIAK

- Natures pas mortes d’ADELINAA

- Bô gestes série à 4 mains.



Quand il y a des "Bi" gestes, les couleurs arrivent, en voici la preuve :









Les artistes



Jacek WOZNIAK est connu pour ses talents de caricaturiste qu'il exerce notamment auprès du Canard Enchaîné. Dessinateur engagé, ses œuvres sont caractérisées par des formes stylisées et colorées. Membre fondateur du collectif Scorbut avec CABU, il collabore régulièrement avec Manu Chao, Ramon Lopez et Archie Shepp.



Gde ADELINA dessine pour le Monde Diplomatique espagnol et également pour la presse russe. Elle collabore avec WOZNIAK. Dotée d'un style graphique et coloré, elle exerce son talent sur des supports très divers, depuis la peinture, les illustrations, les affiches ... jusqu'aux vêtements en passant par la céramique. Depuis quelques semaines elle collabore également au Canard Enchaîné.





La galerie Rouan



L’exposition Bô GESTES à la galerie Rouan n’est pas due à un hasard du calendrier mais au hasard d’une rencontre entre deux artistes. Pendant la période d’exposition Wozniak et Adelinaa se rendront disponibles pour recevoir les amateurs de leur travail et un invité "surprise" (dessinateur connu) leur fera l’amitié de présenter quelques-unes de ses œuvres.