Un catalogue étendu et de qualité



15 ans après leur création, les Éditions de La Loupe ont édité plus de 750 livres et proposent aujourd'hui un catalogue de plus de 500 titres, couvrant des champs très variés : littérature contemporaine, romans, récits, biographies, témoignages, essais, policiers, jeunesse et vie pratique (santé et bien-être).



Parmi les 29 nouveautés proposées dans le catalogue, automne noël 2017 figurent les très remarqués "La Tresse", superbe premier roman, et "Looping", prix de l’héroïne Madame Figaro, ainsi que deux livres de santé et six livres de recettes, portant ainsi la collection de livres pratiques (santé-recettes) à 28 titres.





Une clientèle qui s'élargit



Les Éditions de La Loupe s'adressent tout d'abord à un lectorat composé de personnes âgées et/ou mal-voyantes. Progressivement, elles touchent également des publics plus ciblés comme les personnes ayant des difficultés d’apprentissage (dyslexiques notamment), voire des difficultés sociales. Enfin la maison touche depuis peu un nouveau public, las d'avoir les yeux rivés sur les écrans, qui fait le choix du livre en grands caractères pour un meilleur confort de lecture.





A propos des Editions de la Loupe



Éditeur indépendant avec un petit effectif de salariés, les Éditions de La Loupe disposent de leur propre réseau de diffusion et de distribution, auprès d'une clientèle qui, au-delà du cadre national, s’étend au monde francophone.



Ces clients sont principalement des structures collectives type bibliothèques d’hôpitaux, maisons de retraite, médiathèques municipales ou départementales, Bibliothèques pour tous. La vente aux particuliers passe pour l'essentiel par internet, sur le site de l’éditeur ( www.editionsdelaloupe.com ) ou via les sites marchands spécialisés.



Face à un marché complexe en raison des coûts de fabrication plus élevés et du lectorat restreint par rapport à l'édition grand public, les Éditions de la Loupe s'adaptent sans cesse avec notamment de nouvelles collections Jeunesse et Livres pratiques, et un site internet entièrement rénové à la rentrée 2017.