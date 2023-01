jeunesse

La pension : quelle horrible mot, connoté de menaces, d’éloignement et de solitude. Jadis, la pension était considérée comme une punition et redoutée par les enfants et les adolescents. Encore aujourd’hui, on peut entendre ici ou là des "si tu ne travailles pas bien à l'école, je vais te mettre en pension" qui font froid dans le dos.



Depuis 2018, le Salon de l'Internat oeuvre pour faire oublier ces préjugés d'une autre époque et mettre en lumière la diversité des programmes pédagogiques proposés par des établissements résolument dynamiques, modernes et ouverts sur le monde.



Couverture médiatique



Lors des éditions précédentes, l'événement a rassemblé 10 partenaires médias (TV, radio, presse spécialisée, presse généraliste, campagne métro/bus) et attiré une centaine de journalistes présents sur site. Par ailleurs, le salon met en place un club média afin que chaque exposant puisse mettre à disposition des journalistes ses communiqués de presse.



Un millier de familles et 60 exposants attendus

Les quatre dernières éditions du salon de l’internat se sont déroulées sur deux jours. Deux jours aussi intenses pour les quarante établissements exposants et plus de soixante enseignes qu'enrichissants pour le millier de familles qui ont fait le déplacement.



Devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les établissements scolaires qui proposent une formule internat ou des établissements offrant des hébergements étudiants, le salon de l'internat devrait, pour cette édition 2023, poursuivre sur la même voie avec le même objectif : promouvoir un internat en phase avec son époque, synonyme d'excellence, d'épanouissement et de réussite.

Informations pratiques



5ème édition du Salon de l'Internat

15 et 16 avril 2023

Bibliothèque National François Miitérand

Quai François Mauriac à Paris 75013