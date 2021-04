jeunesse



Comprendre le fonctionnement d’un internat

Le Guide revient en 2021 avec le même tirage de 20 000 exemplaires que pour son édition précédente. Il présente les internats sous un jour actuel, loin de l’image des pensionnats du siècle passé. En parcourant les pages du Guide, il décrit la richesse de l’offre qui à disposition de tous les parents et élèves de France. En effet, on compte dans l'Hexagone 1 800 internats qui accueillent actuellement 250 000 élèves, principalement dans le secondaire, dont un tiers dans l’enseignement privé.



L’essor de la demande

Les internats sont désormais perçus par les parents comme l’occasion d’offrir une éducation qualitative et un environnement sûr à leur enfant.



"Certains parents sont parfois bousculés, fragilisés, désorganisés. L’internat apporte une garantie de stabilité et un accompagnement scolaire de qualité, tout en offrant des réponses souples et humaines. On est très loin des méthodes autoritaires d’autrefois. Parmi les points positifs, viennent en premier lieu les bienfaits de la vie en collectivité et l’épanouissement de l’enfant." Pierre-Marie Le Bris, directeur général de la maison d’édition ONPC et rédacteur en chef du Guide des Internats privés





Plus de 200 établissements passés au crible

Le Guide est riche d’un contenu éditorial qui permet d’étoffer ses connaissance du monde des internats. Il rassemble des entretiens avec des directeurs d’établissements, mais aussi des articles sur le fonctionnement et le quotidien de ces structures particulières ainsi que sur leurs différentes activités.

Le Guide 2021-2022 des internats privés fournit des informations claires qui seront une aide précieuse dans le choix d’établissement pour son enfant.



C'est également un panorama complet de plus de 200 établissements référencés, des conseils pratiques, des indications sur le fonctionnement, le budget, ou encore les questions à se poser impérativement avant d’opter pour l’internat.

"Le choix doit être absolument partagé avec l’enfant. Je conseille aux parents, après avoir repéré 3 ou 4 structures pouvant convenir, de se rendre sur place, avec leur enfant", indique Pierre-Marie Le Bris.





Prix et diffusion

Le Guide des Internats privés 2021-2022 sera disponible à partir du 23 avril dans plus de 3 000 kiosques répartis à travers toute la France au prix de 4,80 euros.

Pour accéder à la présentation complète et au sommaire du Guide, cliquez ici

A propos de l’ONPC

Le Guide des Internats privés 2021-2022 est édité par l'éditeur ONPC (Office National de Publication et de Communication). Maison d’édition créée il y a plus de 60 ans, elle est spécialisée dans l’édition d’annuaires dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.

Pour retrouver les fiches descriptives des internats et celles des établissements scolaires auxquels ils sont rattachés, rendez-vous sur le site de l’Annuaire de l’Enseignement privé : www.enseignement-prive.info



Avec près de 3 millions de visites par an, ce portail renseigne et oriente les parents d’élèves sur les établissements d’enseignement catholiques et privé.

Pour plus d'informations : www.onpc.fr





