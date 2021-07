jeunesse



Inhalt



Es ist wieder Klassensprecherwahl. Jedes Jahr werden dieselben Schüler gewählt: Lola, die so toll aussieht, und Viktor, der Beste in Mathematik. Aber dieses Mal ist eine neue Kandidatin dabei. Mia lässt sich zur Wahl aufstellen, aber das gefällt Lola überhaupt nicht! Und sie ist zu allem fähig, um zu verhindern, dass Mia gewinnt.





Demokratie einfach erklärt



Kinder auf ihre Rolle als Bürger vorzubereiten, ihnen verständlich zu machen, dass Wählen das wichtigste Recht in der Demokratie ist, und sie zu ermutigen, menschliche Werte zu verteidigen. Das möchte "Rocky und seine Bande" mit dieser neuen Geschichte erreichen.





Die Autoren



Dr. Stephan Valentin ist Autor von Elternratgebern, Romanen und Kinderbüchern. Sein Kurzgeschichte "Der Taubenturm" wurde mit dem Bettina-von-Arnim-Preis ausgezeichnet. www.stephan-valentin.com



Der Illustrator Jean-Claude Gibert hat zahlreiche Kinderbücher illustriert, insbesondere die französischen Titel der Kult-Kinderbuchreihe BABAR.

Rocky und seine Bande, Band 5: Wer stimmt für Mia?

Autoren: Stephan Valentin & Jean-Claude Gibert

Pfefferkorn Verlag

ISBN: 978-3-944160-15-3

Hardcover: 48 Seiten

Format: 11,5 x 17cm

EUR(D) 5,90; EUR(A) 6,10; CHF 8,90