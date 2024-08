jeunesse

Petit Poisson Rouge, un héros écolo

Apparu au mois de mars sur les sites www.lepetitpoissonrouge.fr et www.derkleinerotefisch.de, en avril sur Youtube et très prochainement sur Instagram, le projet multimédia "Le Petit Poisson Rouge - Der Kleine Rote Fisch", vient de paraître en édition papier, dans un album qui compile les 7 premières histoires publiées sur internet ainsi qu'une huitième inédite.



Vivant avec ses parents dans un récif en Méditerranée, le Beau Brisant Bigaré, Petit Poisson Rouge aime partir à la découverte de son univers aquatique en compagnie de ses amis Petit Poisson Bleu et Petite Poissonne Blanche. Au fil de ses aventures, il va faire la rencontre des différentes espèces animales qui peuplent les fonds marins et aidera leurs habitants à préserver leur écosystème.

Véritable activiste de la protection des océans, Petit Poisson Rouge partage sur le web de nombreux liens qui informent sur ce sujet ainsi que sur l'univers marin.





Edition bilingue français / allemand



Editées en version bilingue français et allemand, les aventures de Petit Poisson Rouge participent aussi à éveiller l'enfant, ou l'adulte, à une langue étrangère. Le lecteur peut ainsi passer d'une version à l'autre pour se familiariser avec l'allemand en jouant sur la correspondance des phrases et des mots.





"Le Petit Poisson Rouge et ses merveilleuses aventures" est disponible sur Amazon ou sur commande à l'adresse suivante : petitpoissonrouge@caramail.fr. Il sera également présenté au salon du livre à Francfort, du 11 au 15 octobre 2017.



Edités à compte d'auteur, ces épisodes constituent la base d’une série de livres pour enfants qui cherche encore ses éditeurs. Plus de trente épisodes sont déjà écrits et traduits.





A propos de l'auteur



Cadre dirigeant à la Poste Suisse, Olivier Fuchs ne se destinait pas à la littérature enfantine, avant qu'il ne décide de coucher sur le papier les aventures de Petit Poisson Rouge, un personnage sorti de son imagination pour raconter des histoires à ses enfants. Avec l'aide de l'illustratrice Dagmar Gosejacob, il vient de publier son premier album à compte d'auteur et recherche aujourd'hui une maison d'édition.



Plus d'informations :



Site : www.lepetitpoissonrouge.fr / www.derkleinerotefisch.de

La chaîne Youtube : www.youtube.com/channel/UCkdDeUwD0YRO0B24Cw3ZuAQ

Facebook : www.facebook.com/petitepoissonneblanche / www.facebook.com/DerKleineRoteFisch