jeunesse







Sortie du tome 3 : "Lila fête Nöel"



Bienvenue dans la féérie de Noël. Lila nous fait découvrir les signes appropriés pour préparer, célébrer et se remémorer le moment le plus attendu de l'année : Noël.



Prévente sur Ulule : https://fr.ulule.com/lila-fete-noel/.



Livraison avant Noël.





Le concept

Une histoire douce

Une comptine

Signes associés à la parole

Pictogrammes et vidéos



Le bébé signe, qu'est-ce que c'est ?



"Communication gestuelle ou signes associés à la parole" ou "bébé signeur". Signer avec bébé est le fait d’associer : signe + mot + action + regard : une méthode de communication douce, bienveillante et globale alliant la parole et le corps.



"Lila fête Nöel"

Auteur : Julie-Anne Karsenty

Illustration : Mélissa Laurent

Couverture cartonnée

Format : 18cm x 20cm

100% imprimés en France

Prix : 10,90 €

ISBN : 978-2-9574817-4-3

Tome 1 : "Lila est à croquer !"



"Lila, je vais te croquer", dit maman. "Lila est à croquer !" aborde les premiers contacts sensoriels de bébé avec les aliments... mais pas que.



Complicité maman - enfant, lien d'attachement, confiance en soi, émotion (être heureux, aimer, avoir peur).





Tome 2 : "Lila a un secret"



Veux-tu connaître mon secret pour dormir comme un bébé ? Chut... c'est un secret... Lila dévoile ses fins de journée et son rituel pour aller se coucher. Lila est entourée de sa maman, son papa, sa sœur Zoé et leur petit chat Mouche.







À propos de l'auteure



Julie-Anne Karsenty, l'auteure et éditrice et Mélissa Laurent, l'illustratrice ont crée ce concept unique en décembre 2020.



"J’ai découvert les signes à la naissance de ma fille", souligne Julie-Anne Karsenty, maman de deux petites filles et mamange. "Je souhaite transmettre ma passion pour la communication avec les enfants et l’importance pour l'éveil et le développement d’être positionné, dès son plus jeune âge, comme un communicant à part entière. Associés à la parole et au regard, les signes facilitent notre vie quotidienne, le décryptage des émotions et animent nos chansons et nos lectures".





À propos de Chapeau Editions



Chapeau Editions est une maison d’éditions atypique qui se concentre sous les ouvrages permettant de faciliter la communication avec les enfants. Les livres sont distribués autant à des familles, qu'à des professionnels (crèches, librairies, bibliothèques, magasins de puériculture...).

Contact presse



Julie-Anne Karsenty

Auteure et éditrice

06 64 35 61 14

lilasigneavecbebe@gmail.com

www.lilasigneavecbebe.fr

Campagne de crowdfunding : https://fr.ulule.com/lila-fete-noel/