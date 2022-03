jeunesse



Les angoisses et les craintes sont très courantes chez l’enfant, elles sont une réaction tout à fait normale face aux enjeux inévitables de sa vie : changement d’école, décès d’un proche, séparation ponctuelle d’avec ses parents, naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, divorce…



Mais rassurez-vous, l’angoisse n’est pas forcément nocive pour l’enfant. Au contraire, chaque événement qui bouleverse son équilibre émotionnel peut favoriser la structuration de sa personnalité, pour autant que ses parents et son entourage sachent l’aider à gérer ses peurs et à les apprivoiser. C’est ainsi que l’enfant grandit et gagne en maturité.



Mais quels sont les signes de l’angoisse chez l’enfant ? Comment évaluer si son enfant répond "normalement" ou pas à une situation anxiogène ? Comment réagir quand l’angoisse perturbe excessivement sa vie quotidienne ?





A propos de l'auteur



Stephan Valentin, docteur en psychologie, a pratiqué dans différents pays, en Inde, en Côte d'Ivoire et en France, à Paris où il a exercé dans un hôpital pour enfants. En tant que spécialiste de la petite enfance, il donne des conférences en France et à l’étranger pour les enseignants et les parents sur la psychologie de l’enfant. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance comme "Je veux ! Je veux !", "Comment dire non à son enfant" ou les albums jeunesse "Nous serons toujours là pour toi" et "Moi, je ne suis pas un mouton !".

"Les angoisses chez l’enfant : comprendre pour apaiser"

Auteur : Stephan Valentin

Éditions Pfefferkorn

144 pages - 10.5 x 17.5 cm

ISBN 978-3-944160-31-3

Prix : 5,95 € TTC

En librairie le 1 avril 2022





Plus d'informations : www.pfefferkorn-editeur.com