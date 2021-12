jeunesse





Un conte sur les choses qui changent…



"Pour toujours" c’est une histoire sur les choses qui changent tout le temps comme les saisons, le jour et la nuit, les humeurs, même les gens autour de nous…





… et celles qui ne changent jamais



Malgré les changements, cet ouvrage montre à l'enfant qu'il subsiste toujours un abri, de la lumière et de la force dans son propre cœur et dans l’amour de ses proches. Une occasion d’aborder avec lui le sujet de la solidité de l’amour et pour commencer, de l'amour des parents, sur lequel il peut toujours compter.





Un graphisme singulier



L'ensemble des images sont créées à partir des mêmes petites taches de couleurs vives composant et re-composant les illustrations du début à la fin. Parfois elles se rangent en forme de soleil, se transforment en vagues puis, sur un fond bleu foncé, deviennent des étoiles…



Par ailleurs, en plus des teintes traditionnellement utilisées, le livre intègre deux couleurs supplémentaires (Pantone fluorescents) jaune et orange qui "brillent" sur les pages. Elles font de cet ouvrage un livre particulier, un "ovni" dans la littérature jeunesse.

Résumé



"Mille éclats de couleurs vives dansent sur les pages et composent des images : les jours et les nuits se suivent,

les rires se transforment en soupirs, les saisons défilent…

Dans ce tourbillon de perpétuels mouvements y a-t-il des choses qui ne changent pas ?

Ou peut-être un lieu secret pour s’abriter, se ressourcer…

Oui, tout change, tout le temps. Et pourtant !"

"Pour Toujours"

Auteur : Denitza Mineva

Éditeur : Luli éditions / Denitza Mineva

Illustrateur : Denitza Mineva

À partir de 5 ans

40 pages - Relié - 22x22 cm

ISBN : 978-2-9580306-0-5

Date de parution : Novembre 2021

Prix de vente Public : 14,90 euros

À propos de l'auteure



Après des études en "Illustration et design du livre" aux Beaux-Arts de Sofia, suivies d’une formation en dessin animé, Denitza Mineva s’est spécialisée dans l’édition-presse aux Arts Déco de Paris.



Depuis, elle travaille comme graphiste dans le domaine des tendances dans la mode, et comme illustratrice indépendante.



Denitza est aussi l’auteure et illustratrice de plusieurs albums pour jeunesse. Elle vit à Paris avec sa famille.