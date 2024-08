jeunesse

Partager le salon avec les enfants est un incontournable du quotidien des parents. Au-delà du simple plaisir d'être ensemble, l'échange entre les membres de la famille permet à l'enfant de s'éveiller.





Misioo France : Des jeux ludiques et design



"La nouvelle aire de jeux préférée des petits sans faire de mal à la déco des parents"



Tous les articles Misioo sont fabriqués en Europe et utilisent exclusivement des produits adaptés aux enfants Normes CE. Misioo lutte activement contre les contrefaçons et garantit l'origine et l'authenticité de tous les produits présentés ou proposés à la vente sur le site www.misioo.fr ainsi que ses revendeurs.



Misioo élargit régulièrement sa gamme aussi bien en termes de couleurs, tissus et nouveaux produits. Tous les matériaux utilisés sont certifiés CE et non toxiques.



Misioo est distribué par plusieurs boutiques et sur le site www.misioo.fr.





Une large gamme de produits



Piscine à balles



Cette piscine à balles développera la motricité des plus petits et deviendra en grandissant leur jeu favori, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



La piscine par son style contemporain et ses gammes de couleurs s'intégrera parfaitement dans le salon ainsi que dans les chambres et salles de jeux des enfants à partir de 6 mois.



Housse déhoussable lavable en machine à 40° (95% coton, 5% élasthanne)

Entièrement personnalisable - 10 couleurs de Piscine - 2 Formes - 9 Dimensions - 23 couleurs de balles à composer soi-même

A partir de 110 euros





Tapis de jeu



Le Tapis de Jeu MISIOO MATTERS dispose d'un design s'intégrant parfaitement dans la décoration et très ingénieux grâce à sa fonction de pliage. Le tapis peut être plié contre le mur ou le coin de la pièce (selon la forme du tapis). La couverture du matelas est faite d'un matériau avec un touché velours soyeux et confortable.



Les Tapis de jeux sont déhoussables et lavables

Dimensions : 160x160 cm - mesuré dans les endroits les plus larges. Épaisseur de mousse - 5 cm

Couleurs : bleu marine, gris clair, Rose Pale - Plusieurs formes disponibles

A partir de 109 euros





Sac à jouets



Le tapis de jeu / Sac à Jouets 2 en 1 aide à garder la chambre de chaque enfant propre et rangée. Pour arrêter de ranger les jouets en permanence, il suffit de tirer les cordes et changer le tapis de jeu en un sac pratique pour les jouets, facile à replier et déployer. Le tapis de jeu est en 100% coton et traité anti-allergique, silicone et non-tissé.



L'épaisseur du fond est d'env. 1 cm. Le tapis de jeu peut également être utilisé comme édredon léger. Le tapis de jeu peut être lavé dans la machine à laver (à 30 °) et repassé.



Couleur : Blanc Etoiles Rose et grise Noir et Blanc Voiture Blanc Bleu Jaune Fleurs Gris et Blanc Gris Nuages Blancs - 35 euros





Fauteuils Club bébé



Le Fauteuil club pour enfant en mousse compacte de haute densité et de qualité est recouvert d'une housse en coton déhoussable et lavable en machine à 40°C



Hauteur:40cm Largeur:env.53cm

Largeur du siège: env. 39 cm

Hauteur d'assise: 25 cm Profondeur d'assise: 36 cm

Fauteuil adapté à un usage à partir 7/8 mois (âge où l'enfant tient assis sans l'aide d'un adulte)

A partir de 54 euros





A propos de Misioo France



Missio Frrance est une plateforme e-commerce et filiale française depuis le 7 juillet 2017 de la marque de jeux ludiques et esthétiques Misioo HandMade. Tous les produits sont designés au Danemark, fabriqués en Europe et utilisent exclusivement des matériaux adaptés aux enfants respectant la Normes CE. La filiale distribue tous les produits en France avec des partenaires revendeurs et sur le site internet www.misioo.fr.

Facebook - Instagram



Les produits sont disponibles sur les sites www.misioo.fr, www.decobb.com, www.ptitloupetcie.com, www.84paradise.com, www.mysweetconcept.com, www.lespetitsraffineurs.com, et en boutique : Womb Concept 93 rue Reaumur, 75002 PARIS, Le Petit Drugstore 42 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly sur Seine, Autour de Bébé Rue Paul Marcel, 83500 La Seyne sur Mer, Plume et Pompon 13 Cours Paoli, 20250 Corte, Bebe 9 Rue Marcelin Berthelot, 14120 Mondeville, Kids Dress 170 Avenue du Tourail 84660 Coustellet-Maubec, Princesses et Pirates Lieu Dit Vigna Majo 20110 Propriano.