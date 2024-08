jeunesse



La garde en horaires décalés : un besoin croissant



Déjà en 2009, la DARES publiait une étude indiquant que plus de 63% des salariés sont concernés par des horaires qualifiés d’atypiques. Les chiffres du travail du dimanche ou du travail de nuit ne cessent d’augmenter. En 2014, près d’un salarié sur 5 était concerné par le travail du dimanche chaque mois.



La récente Loi Travail, fait multiplier les accords d’entreprise pour les aménagements des horaires de travail, notamment avec l’ouverture des magasins le dimanche.



Afin de concilier vie de famille et vie professionnelle, les besoins de garde d’enfants évoluent de la même manière. Nounou Décalée est ainsi né de la volonté de permettre à toutes ces familles de trouver une assistante maternelle ou une nourrice selon leurs besoins.





Un service simple et pratique pour les familles



Un design tout doux accueille les visiteurs et les guide dans une navigation simple et fluide qui permet rapidement de filtrer les profils disponibles par localité et horaires. Les annonces sont toutes géo-localisées car la proximité reste le critère numéro un pour la recherche de nounou.



Un nouveau fonctionnement permet une mise en relation encore plus rapide grâce à un système de paiement sous forme de tétines.





Des tétines ? Qu'est-ce que c'est ?



Les tétines sont la monnaie de Nounou Décalée. La première tétine est offerte pour toute inscription (dépôt d’annonce) et permet au nouveau membre d’obtenir les coordonnées d’une annonce qui l'intéresse. Une manière de tester le fonctionnement du site. Pour aller plus loin et obtenir plus de coordonnées, des packs de tétines sont disponibles à partir de 5 euros.





En bref, le site Nounou Décalée c’est :

- Une inscription rapide et gratuite.

- Des profils de parents et nounous géo-localisés sur toute la France et triés par besoin ou disponibilités.

- L’obtention d’une première tétine gratuite pour toute inscription.

- Les coordonnées ne sont transmises qu’aux inscrits contre l’utilisation d’une tétine.



A propos de Nounou Décalée



Créé en 2012 par Angela Jotic, Nounou Décalée est né de la volonté de sa fondatrice de s’investir dans un projet utile permettant d’allier l’utile (une activité digitale) à l’agréable (un service aux familles et nounous).





Plus d'informations : www.nounoudecalee.com