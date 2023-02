jeunesse



Dans le Roi Louve, les héroïnes, ce sont les femmes



Dans cet univers dystopique où cohabitent loups et le peuple des humaines, c’est grâce à elles que la paix est maintenue : elles donnent à chaque lune deux de leurs oeufs aux loups. Même si l’Impératrice, qui dirige le royaume des humaines, a de plus en plus de mal à accepter ce compromis…



Les loups, eux, changent de sexe à chaque lune. À 18 ans, ils doivent choisir lequel. Pour Petigré, l’enfant du roi des loups, c’est clair : il régnera en femelle, au grand dam de son père qui considère que son successeur doit absolument être un mâle…



Dans le Tome 2 de cette trilogie, paru ce 17 février aux éditions Dupuis, on retrouve Petigré, qui s’est enfui pour vivre pleinement le changement de ses 18 ans, et "se fixer" en femme. Dans le même temps, Trycia, la générale en chef des Humaines, a décidé d’en découdre une fois pour toutes avec les loups, et fait de plus en plus d’ombre à l’Impératrice…





Héroic fantasy et "empowerment"



À l’heure où les lectrices de BD sont de plus en plus nombreuses, notamment chez les adolescentes, c’est donc sur des battantes que repose cette série d’héroic fantasy : des filles et des femmes qui s’assument, n’ont peur de rien, défient leur père, la tradition, et même les loups, métaphore du patriarcat. Des rôles de femmes puissantes, loin du cliché du garçon manqué.



Mais dans le Roi Louve, chasse au trésor et farfadets accompagnent aussi la naissance d’une passion adolescente, un ton qui rend accessible la lecture de 8 à 88 ans.



À quelques semaines du 8 mars, une plongée électrisante dans un monde qui nous fait réfléchir sur l’identité et qui promeut "l’empowerment" des jeunes filles.

A propos de l'auteure



Autrice pour "Plus Belle La Vie" durant 9 ans et dorénavant pour "Un Si Grand Soleil" sur France 2, Emilie Alibert a publié en 2017 la trilogie "Rose", aux éditions Dupuis. Elle sort aujourd'hui, toujours aux éditions Dupuis, le tome 2 du "Roi Louve" - "L'Envol de Trycia". Le troisième volet de la série est prévu à la publication pour septembre 2023.

Le Roi Louve, tome 2 - L'Envol de Trycia

Auteurs : Denis Lapière et Emilie Alibert

Dessinateur : Adrian Fernandez

ISBN : 9791034753949

Prix : 15,50€