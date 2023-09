mediasmarketing

Londres, Grande Bretagne, 28 août 2023 - SheerID, leader mondial du marketing d'identité, annonce aujourd'hui les résultats d'une enquête destinée à analyser l'impact de l'économie actuelle sur les habitudes d'achat des consommateurs.

L'enquête a également cherché à connaître leur point de vue sur la récession, en quoi leur comportement d'achat avait changé et ce que les marques pouvaient faire pour les intéresser, en faire des clients et les fidéliser.

Ces informations proviennent d'une enquête réalisée en mai 2023 par Centiment, éditeur de logiciels d'études de marché, auprès de plus de 3 500 consommateurs situés au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Les impacts psychologiques et financiers de l'incertitude économique



Plus de 80 % des consommateurs au Royaume-Uni, en France et en Allemagne s'attendent, selon cette enquête, à ce que le ralentissement économique actuel dure plus de 12 mois.

En réponse à la hausse des prix et des taux d'intérêt et à ces sombres perspectives financières, plus de 90 % des acheteurs réduisent ou modifient leurs habitudes de consommation. Plus précisément, ils dépensent moins (54 %), vont moins au restaurant (49 %), achètent moins d'articles non essentiels (51 %) et font leurs achats auprès de marques moins chères (44 %).



La majorité des consommateurs ont également indiqué qu'ils dépensaient moins dans plus de la moitié des catégories qui leur ont été présentées. Ils dépensent moins pour les logiciels (55 %), les voyages (53 %), les meubles (58 %), les vêtements, les chaussures et les accessoires (54 %), les jeux (58 %), l'électronique (56 %), les plats à emporter/la livraison de repas (64 %) et les fournitures destinées aux activités artistiques ou à l’amélioration de l'habitat (58 %).



Ce que les consommateurs attendent des retailers



Les consommateurs interrogés ont indiqué être prêts à acheter auprès des retailers qui créent un lien émotionnel avec eux tout en leur offrant une réduction.

À la question de savoir ce qui les motiverait à essayer une nouvelle marque, 63 % indiquent comme option préférée une « réduction exclusive pour ma communauté ». C'est de loin la tactique la plus appréciée, devançant une remise générale (53 %), un meilleur service client (36 %), l'accès à un prêt à la consommation (24 %), la possibilité d'acheter en ligne et de retirer le produit en magasin (26 %) et même des offres personnalisées basées sur les intérêts collectés à partir de l'activité de leur site web (19 %).



Les besoins des consommateurs varient selon les groupes



Tous les consommateurs, de façon générale, apprécient les réductions, mais l'enquête a révélé que les consommateurs appartenant à des communautés auxquelles ils s'identifient fortement sont plus intéressés par des offres exclusives réservées à leur groupe. 89 % des étudiants, 81 % des professionnels de santé et 73 % des enseignants indiquent que le fait de recevoir une réduction spéciale pour leur communauté les motiverait à essayer une nouvelle marque.

La générosité d'une marque suscite un engagement émotionnel et favorise l'acquisition de clients



Plus de 60 % de toutes les communautés de consommateurs interrogées ont déclaré se sentir émotionnellement plus proches des marques leur proposant une offre exclusive.

Les consommateurs sont fidèles aux marques qui valorisent leur appartenance à une communauté



Les résultats de notre enquête montrent que les offres exclusives sont le moyen de créer une très grande fidélité à la marque. Plus de 70 % des communautés de consommateurs - dont 79 % des enseignants, 76 % des professionnels de santé et 75 % des étudiants - déclarent qu'ils adhéreraient probablement au programme de fidélité d'une marque pour bénéficier d'une offre exclusive.

Cette graine de loyauté ainsi semée se transforme peu à peu en un engagement profond envers la marque. Sept consommateurs sur dix appartenant à des communautés basées sur l’identité déclarent être plus fidèles aux marques qui leur proposent une offre exclusive. Les offres exclusives transforment les communautés de consommateurs en défenseurs de la marque à un rythme encore plus rapide. Plus de 9 personnes sur 10 déclarent partager une offre exclusive avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier.

« Il est certain que la récession économique a généré le pessimisme parmi les consommateurs et freiné leurs dépenses, mais les conclusions de notre enquête apportent aux marques une ouverture pour intéresser les acheteurs », souligne Jake Weatherly, PDG de SheerID. « Proposer aux consommateurs une offre exclusive basée sur leur appartenance à un groupe est une stratégie qui a fait ses preuves et répond à leurs besoins émotionnels et financiers. Lorsque les marques adoptent cette stratégie, elles attirent et conservent de fidèles clients, quelle que soit la conjoncture. »

Méthodologie de l'enquête



SheerID a fait appel à Centiment, éditeur de logiciels d'études de marché pour mener une enquête auprès de 3 500 personnes, dont des étudiants, des enseignants, des professionnels de santé et la population générale. Centiment a fourni un pool de panélistes qualifiés pour répondre à l'enquête. Les panélistes s'inscrivent pour donner leur avis en échange d'une récompense monétaire. Dans le cadre du processus d'intégration, ils sont soumis à une série de contrôles de sécurité. Leurs données de profil sont ensuite communiquées à l'entreprise qui les utilise pour les inviter à se qualifier.

À propos de SheerID



SheerID est le leader mondial du marketing d’identité. Avec SheerID, les marques identifient et acquièrent des clients issus de communautés de consommateurs très appréciées telles que les militaires, les étudiants, les enseignants, les premiers intervenants, etc., grâce à des offres personnalisées. La légitimité des bénéficiaires de ces offres est garantie par une vérification instantanée, effectuée à partir du plus grand ensemble de données mondial faisant autorité. SheerID vérifie plus de 2,5 milliards de personnes grâce à plus de 20 000 sources de données faisant autorité. Nous fournissons des informations provenant de centaines de grandes marques mondiales. Nous ne partageons jamais, ni ne vendons, les données relatives à nos clients. Les plus grandes marques mondiales, dont Amazon, Home Depot, Spotify et T-Mobile, font confiance à SheerID en tant que partenaire de marketing d’identité.

Créée en 2011, SheerID est soutenue par Fortson VC, Brighton Park Capital, Centana Growth Partners, Voyager Capital et CVC Growth Partners. SheerID bénéficie d'une certification ISO et est membre de la MACH Alliance, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui se consacrent à la promotion des meilleurs écosystèmes technologiques ouverts. En 2023, SheerID s'est classée parmi les entreprises les mieux notées de l’Annual List of Best Workplaces d’Inc. Magazine. Pour plus d'informations, consultez le site de SheerID ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et TikTok.

