A propos de Gaël Chatelain-Berry Gaël Chatelain-Berry, a passé plus de vingt ans en entreprise en tant que manager (TF1, Canal+, NRJ, INA...) ou créateur d'entreprise et en a tiré un certain nombre de leçons qu'il partage dans chacun des épisodes. Aujourd'hui écrivain et conférencier, il est également podcasteur. Créateur du concept de management bienveillant et auteur de best-sellers comme "Le manager bienveillant 2.0", "Le bien-être au travail pour les Nuls" ou le roman "Sois un homme ma fille", il a lancé il y a 4 ans le podcast Happy Work, avec pour objectif de donner chaque jour aux auditeurs des solutions simples pour mieux vivre leur travail au quotidien.

Pour accéder au podcast Happy Work, cliquez ici Site : www.gchatelain.com