Lancement d’un nouveau packaging

Ces images seront utilisées sur le site web refondu pour affirmer une stratégie multi-cibles et aider à attirer l’attention des consommateurs.



La marque O Diamant Noir annonce le lancement d’un nouveau packaging pour ses préparations culinaires à base de truffe, disponibles en GMS et en CHR à partir de février 2023. Cette initiative vise à renforcer l’image de marque et à augmenter la valeur perçue du produit.





Collaboration avec Olivier Michallet



La Direction Artistique de l’agence de communication a développé une nouvelle colorimétrie inspirée des capsules italiennes, qui se distingue de la concurrence et renforce l’identité visuelle de la marque. Pour renforcer l’élégance de la truffe, l’agence a organisé un shooting photo en collaboration avec le talentueux photographe culinaire Olivier Michallet.



Un produit de luxe plus accessible et plus attractif

Les équipes ont également mené une réflexion pour revaloriser l’image de marque d’O Diamant Noir, en rendant ce produit de luxe plus accessible et plus attractif.



Ce projet de rebranding met l’accent sur la couleur et l’émotion que le culinaire suscite afin de revaloriser l’image d’O Diamant Noir ; un spectacle visuel qui crée une connexion émotionnelle avec les consommateurs en rendant le produit de luxe plus accessible et plus attractif.

A propos d'EXPRIMER



EXPRIMER est un groupement d’agences créatives fondé en 1986 à Aix-en-Provence, mais qui s’est depuis implanté à Paris et à Lille.



L'entreprise est pilotée avec une équipe d'experts passionnés par la qualité et le service, avec une vision claire de soutenir les entreprises dans leur développement à travers une communication cohérente et durable.



Le groupe est organisé de manière agile et performante, avec quatre marques fortes :

Inside - Cabinet de conseil stratégique

Metronom - Le studio de production créatif

Nomade - Évènementiel & Design d’espace

Sextant - Com responsable & RSE

Avec plus de 35 ans d'expérience, EXPRIMER est reconnu pour sa qualité et sa fidélité sans faille.





A propos de O Diamant Noir



Ô Diamant Noir, une marque du Palais de la Truffe, propose une gamme exclusive de préparations à la truffe pour les amateurs de gastronomie et les professionnels de la restauration.



Avec ces produits, les consommateurs peuvent réaliser en quelques minutes des plats sublimés par le goût délicieux de la truffe : la brouillade, la pizza et le burger sont tous disponibles en packs prêts à l'emploi.



Chaque recette a été conçue en étroite collaboration avec des chefs français renommés, offrant ainsi une expérience culinaire authentique et de qualité. La cuisine truffée Ô Diamant Noir est facile et rapide, et faites-en France !