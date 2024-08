France médias se place résolument du côté des citoyens-utilisateurs de médias en proposant un véritable outil d'évaluations des émissions, programmes et supports médias en France.



Le site est animé par une équipe composée de journaliste, professeur d’université, romancier, scénariste mais aussi psychanalyste, linguiste ou encore spécialiste du numérique. On y retrouve des personnalités telles que François Jost, Saverio Tomasella ou Hervé Mestron.





Les évaluations / tests



Au travers d’une grille de lecture précise, adaptée aux spécificités de chaque média, un ensemble de tests, ponctués de notations, évalue la qualité de chaque émission ou programme. Ceux-ci concernent la télévision, la radio, les journaux papiers, les grands sites web ainsi que les magazines.

L’objectif est d’obtenir, progressivement, un panorama qualitatif de l’ensemble du paysage médiatique français. Dans cet esprit, un classement des meilleures émissions, programmes et supports sera publié au mois de mars 2017.





Les décodages / décryptages

La rubrique "En décodé" propose, au travers de 10 sous-rubriques, de nombreux éclairages autour des pratiques médiatiques. L’objectif est de permettre une meilleure compréhension des enjeux, mécanismes et influences des médias.

De "Datas en clair" qui part de chiffres pour expliquer un phénomène à "Lynchage médiatique" qui décrit la tendance au bashing de certains médias, de nombreuses réflexions et analyses participent à développer l’esprit critique du "consommateur" d'information. Figure également une rubrique de fact checking via "Le bureau des vérifs".





Les séries



Un thème et une écriture pour approfondir un sujet, tel est l’objectif des séries France médias. Ecrite par un romancier, une scénariste ou un spécialiste de la thématique, les séries se composent d’épisodes complémentaires pouvant aussi se lire séparément.

Hervé Mestron, romancier mainte fois primé et auteur de fictions pour France Inter, participe notamment à l'écriture de ces séries.

Les entretiens

Qu’ils soient producteurs, réalisateurs, journalistes, animateurs ou techniciens, ils participent tous à la vie des médias. Les entretiens facilitent la découverte des coulisses, des évolutions de secteurs parfois fragiles.





Les portraits



Figures connues ou non du grand public, les portraits de France médias dessinent les contours d’une carrière, d’un parcours et des singularités de chacun(e). Agrémentées d’images d’hier et d’aujourd’hui, les portraits permettent de solliciter notre mémoire des médias tout en allant à la rencontres de personnalités souvent surprenantes.





L’angle du psychanalyste



Animée par Saverio Tomasella, psychanalyste et auteur de nombreux livres à succès, cette rubrique propose une série de réflexions, analyses et mises en abimes de faits médiatiques. Qu’il s’agisse d’une actualité majeure ou de phénomènes plus discrets, mais parfois tout aussi essentiels, Saverio offre ses éclairages de tout premier plan autour d’articles qui interrogent, et ce toujours avec bienveillance.





Médianalyse par François Jost



Animée par François Jost, Professeur à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, spécialiste des médias et auteur de nombreux livres sur le sujet depuis 25 ans, cette rubrique met l’accent sur les questions de qualité et d’éthique. A partir de faits d’actualité, ses décryptages aident à mieux comprendre les mécaniques médiatiques, à déchiffrer les messages, à analyser les images et les discours.





Les billets d’humeur et tribunes

Interrogations, réflexions, réactions… Toutes les pensées se croisent et s’expriment dans ces deux rubriques. Cet espace de liberté est également un lieu de propositions, d’idées, de désirs personnels sur ce que pourraient devenir les médias, sur l'évolution de leur place et de leur fonction sociale.