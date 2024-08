mediasmarketing

Actif depuis onze ans sur le marché Allemand et Autrichien, Offerista compte 3 bureaux et 70 collaborateurs outre Rhin, pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.



Prestataire de marketing drive-to-store, Offerista a pour mission d’engager les utilisateurs à se déplacer en magasin et créer des interactions avec les marques à travers des formats comme le catalogue digital, diffusé sur des sites partenaires, tels que Google My Business ou Facebook.



L'ouverture du bureau Français va permettre aux clients hexagonaux - chaînes de magasins, distributeurs - de bénéficier de l'offre développée pour eux, et de réduire la consommation de papier, ainsi que la publicité non désirée.



Pour animer son bureau Français, Offerista a choisi Stéphane Boulissière. Stéphane va apporter 20 ans d'expériences professionnelles en management et business pour des marques digitales, des multinationales et des start-up.



Son objectif est de construire la filiale Française sur les bases qui ont conduit au succès de la maison-mère Allemande.



Dès sa création, Offerista France a ajouté un partenariat avec l'Express. En tant que partenaire Premium de Google, Offerista propose en exclusivité le format catalogue dans les recherches Google My Business garantissant ainsi une visibilité optimale des offres et promotions commerciales dans Google Search.





Prestataire de marketing drive-to-store, l'entreprise s'adresse aux consommateurs en recherche d'informations ou d'avis pour réaliser leurs achats, ainsi qu'aux commerçants et fabricants souhaitant présenter leurs produits et offres de manière digitale.



Offerista a pour mission d’engager les utilisateurs à se déplacer en magasin et créer des interactions avec les marques à travers des formats digitaux puissants, comme le catalogue, diffusés sur des canaux performants. Le réseau de diffusion compte un ensemble de sites partenaires, tels que Google ou Facebook, ainsi que les sites et applications détenus en propre par Offerista.





www.offerista.com/fr/media/press-kit/

www.offerista.com/fr/media/

www.offerista.com/fr/media/about/





Offerista France

13-15 rue de Calais, 75009 Paris

Linkedin Stéphane Boulissiere : www.linkedin.com/in/sboulissiere