politique



Au moment où il est question de transparence et de réduire le déficit de l’Etat, David Derrouet rappelle que le coût annuel de la délinquance en France s’élève à 115 milliards d’euros, quand les budgets cumulés des Ministères de la Justice et de l’Intérieur représentent 15 milliards d’euros.



Personnels agressés quotidiennement, manque d’effectifs, matériels obsolètes, absences de réponses aux sollicitations des rares élu-e-s qui se préoccupent des établissements pénitentiaires en dehors des périodes électorales, dispositifs de réinsertion des détenus inefficients, situation explosive dans les Collectivités d’Outre-Mer, telle est la réalité de la politique pénitentiaire en France.



Après 7 années de travail sur les questions de Justice, David Derrouet a proposé à maintes reprises, sur la base d’un travail collectif avec des juges, des personnels du SPIP, des surveillants…, des solutions de court, moyen et long termes pour répondre aux problématiques que connaît l’univers carcéral.

- Les systèmes de sécurisation des établissements sont obsolètes et la configuration des établissements mal adaptée.

- La surpopulation carcérale conjuguée au sous-effectif des personnels crée des tensions perpétuelles et entraine des violences inouïes envers les surveillants

- L’absence de réponses adaptées à l’incarcération des détenus radicalisés a pour effet une extension du prosélytisme djihadiste

- Le manque de moyens criants et l’inefficacité des outils de réinsertion des détenus ne permettent pas de lutter contre la récidive

David Derrouet a ainsi de nouveau envoyé un courrier au Président de la république, comme au Premier Ministre et à Madame la Garde des Sceaux.



Remettre sur pied une vraie politique de prévention de la délinquance juvénile, une nouvelle approche médicale sur les détenus atteints de pathologies lourdes, un plan de recrutement des personnels, une réforme pénale simplifiée, juste et efficace, une modernisation des établissements pénitentiaires, une redistribution des crédits dans une logique d’arrêt des gaspillages des fonds publics, telles sont les grandes lignes défendues par le Maire de Fleury-Mérogis.





Pour visionner l'intervention de David Derrouet sur BFM TV le 04/07/2016 sur les problématiques du secteur pénitentiaire, cliquez ici