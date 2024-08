emploi

Aujourd’hui, 8 étudiants sur 10 se disent prêts à tenter l’aventure hors de l’hexagone, tandis que 64% des employeurs affirment qu’une expérience internationale est un critère décisif à l’embauche, selon une étude réalisée en 2014 par la Commission Européenne.



Pour autant, partir à l'étranger pour suivre, ou poursuivre, ses études supérieures peut s'avérer plus compliqué que prévu. Quelle destination choisir ? Comment bien préparer son dossier ? Quels sont les examens à passer ? Autant de questions qui peuvent décourager les candidats au départ.



C'est pour répondre à toutes ces questions que Study Experience, agence de conseil spécialisée dans les études supérieures à l’étranger, a conçu Elevate, forum entièrement consacré aux études à l'étranger, axé sur l’écoute et l’accompagnement personnalisé des étudiants.



Organisée le 21 Octobre au Cercle Suédois, cette première édition mettra à l’honneur des organismes et universités de renom tels que Education USA, IELTS France, l’université de Nankai en Chine, Oregon State aux États Unis ou encore l’université de Newcastle au Royaume-Uni.



De 10h à 19h, étudiants et jeunes diplômés pourront rencontrer les professionnels présents afin de discuter de leur projet d’études de manière concrète et approfondie. Des conseillers seront là pour répondre à toutes leurs questions et les aiguiller dans les démarches à suivre. Au terme de quoi, une promesse d’admission pourra même leur être délivrée sur place sous réserve d’acceptation de leur dossier académique.



Les places étant limitées, rendez-vous sur le site de Elevate pour demander une invitation





Pour accéder à la présentation de l'événement au format pdf, cliquez ici



Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici





A propos de Study Experience



Fondée en 2009, Study Experience est la première agence de conseil dans les études supérieures à l’étranger en France. Ses conseillers spécialisés accompagnent les étudiants tout au long de l’année dans toutes démarches relatives à leur inscription au sein d’une université étrangère : de l’élaboration et l’optimisation de leur dossier jusqu’à l’arrivée sur place, en passant par la préparation aux examens en langue anglaise.



Plus d'informations : www.studyexperience.fr