Après une saison exceptionnelle pour le GMT 94 - victoire aux 24h du Mans et aux 8h d’Oschersleben - le team remporte le titre de champion du monde, pour la 3ème fois, après les 8 heures de Suzuka.

Le GMT 94 et la Mutuelle des Motards sont partenaires depuis plus de 20 ans autour des valeurs d’entraide et de solidarité, la même indépendance et un engagement commun à défendre les intérêts des motards.

Ce partenariat permet au GMT 94, animé par une trentaine d’hommes et de femmes, de soutenir la pratique sportive moto avec le respect de la sécurité et de dynamiser par son expertise, l’engagement de la Mutuelle auprès des conducteurs de 2-roues motorisés.

A propos de la Mutuelle des Motards



Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés. Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf,

cliquez ici

Plus d'informations :

www.mutuelledesmotards.fr