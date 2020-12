sante

25 ans d'expertise pour un extrait liquide de spiruline unique au monde



Spirulysat® est un extrait liquide bioactif de la SPIRULINE, microalgue désormais bien connue pour ses très grandes richesses nutritionnelles. Spirulysat® est titré en PHYCOCYANINE, principale molécule d’intérêt de la spiruline.



Grâce a un procédé unique d'extraction breveté et naturel, sans solvant de synthèse ni produit chimique, par une stérilisation à froid sans augmentation de température, Spirulysat® conserve l'intégralité des fonctionnalités originelles de la phycocyanine. La bioactivité ainsi préservée des molécules est visible par la couleur bleue intense de Spirulysat®, dont la fluorescence naturelle est la preuve incontestable de sa naturalité.

"Il y a 25 ans, nous étions parmi les premiers à expérimenter la culture de la spiruline en France, à la promouvoir auprès des collectivités et du grand public pour défendre l'intérêt de cette microalgue exceptionnelle dans notre alimentation quotidienne.



Il y a 25 ans, nous étions les premiers à travailler sur les potentialités de la phycocyanine en tant que molécule bioactive. Nous avons été les premiers à savoir l'extraire de la spiruline tout en préservant son activité, pour ensuite nous engager dans un processus d'études cliniques afin de démontrer l'efficacité de Spirulysat®.



Aujourd'hui, AlgoSource continue les recherches autour des microalgues et de leurs principes actifs, afin de proposer au marché de nouvelles sources d'ingrédients fonctionnels, au coeur de la naturalité." Olivier Lépine - Directeur Général

AlgoSource, la Santé par les microalgues

25 ans d'expertise autour des ingrédients bioactifs issus des microalgues



1993 : Création de la toute première algoferme de France par Alpha Biotech



1997 : La société Alpha Biotech s'installe à Assérac, au coeur des Marais Salants de la Presqu'île de Guérande, en Loire-Atlantique



1998 : La société obtient un brevet sur l'extraction à froid, sans solvant ni produits chimiques, des principes actifs issus des microalgues. Les premiers extraits de Spirulysat®, extraction liquide de phycocyanine, la principale molécule bioactive de la spiruline, sont commercialisés.



2008 : Création d'AlgoSource Technologies, bureau d’études et de conseils proposant une gamme complète de services dans une logique d’écologie industrielle.

2010 : AlgoSource débute son partenariat avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Grand-Ouest, situé à Nantes.

2012 : Création du Groupe AlgoSource par l’intégration des deux sociétés historiques Alpha Biotech et AlgoSource Technologies.



2016 : L'entreprise ouvre à Guérande, une unité de production spécialisée dans l’extraction et la valorisation des principes actifs de biomasses fraîches de microalgues. Formulées et conditionnées sur-mesure, ces molécules d’intérêt sont proposées à la clientèle comme ingrédients bioactifs ou comme produits finis.



2018 : Achèvement de la phase 1 de la toute première étude clinique mondiale sur l'Homme en double-aveugle contre placebo ayant démontré l'activité antioxydante de Spirulysat®

2019 : AlgoSource annonce l'entrée à son capital de 3 fonds d'investissement régionaux pour accélérer sa croissance.

2020 : Nouvelle identité graphique portée par AlgoSource pour la mise en œuvre de sa mission : La Santé par les Microalgues

www.algosource.com