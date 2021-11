sante







Bouchons anti-bruit sur mesure SM3D



Quelques secondes suffisent pour scanner une empreinte d’oreille avec l’application ALVIS Scan3D, sans savoir-faire ni formation. Et quelques minutes pour imprimer en silicone médical une paire de bouchons anti-bruit personnalisés à l’oreille.





Les salariés et agents des collectivités exposés au bruit sont très nombreux, et il n’y a pas qu’eux



Plus de 3 millions de salariés sont exposés sur le lieu de travail à des niveaux de bruit potentiellement nocifs. Il s’agit essentiellement de salariés de l’industrie et du BTP. Sans compter les millions de personnes travaillant dans des environnements considérés comme « non nocifs » mais épuisants et qui ne sont souvent pas protégés.



Des millions de personnes sont aussi exposées au bruit par leurs loisirs comme les musiciens, les motards, les bricoleurs, les tireurs sportifs ou chasseurs…





Simplifier la mise en place de protections auditives personnalisées au travail



Le développement des bouchons anti-bruit sur mesure pour protéger l’audition des salariés exposés au bruit est limité par les contraintes de prise d’empreintes physiques (disponibilité du personnel, hygiène, ajustement, délais).



C’est pourquoi de nombreuses entreprises et collectivités équipent leurs salariés avec des bouchons anti-bruit jetables - ne permettant pas de communiquer - onéreux en prix, en gestion logistique et des déchets et peu durables.



Avec l’application ALVIS Scan3D, la prise d’empreinte sera scannée en 3D directement par le personnel, ou un distributeur d’EPI, en quelques secondes et sans contact physique.







ALVIS SM3D : une production française totalement numérisée



Les scans d’oreille sont retraités par un algorithme de modélisation dédié qui détermine la forme et le positionnement dans l’oreille des bouchons SM3D. Les fichiers sont transmis à un atelier d’impression 3D français, spécialiste des matériaux souples.



La conque de l’oreille est modélisée sur mesure à 100% pour assurer le maintien dans l’oreille. Le conduit auriculaire est ajusté en diamètre et en longueur avec une échelle de 12 tailles d’olives creuses et très souples qui épousent les formes du conduit auriculaire. Ces olives constituent en soi une innovation qui assure l’étanchéité du bouchon dans l’oreille, un confort adapté à une utilisation prolongée, et la souplesse nécessaire au mouvement de l’oreille.





ALVIS SM3D : rapide, facile et économique



Les bouchons anti-bruit SM3D s’inscrivent dans la démarche déjà entamée par ALVIS : en plus de la gamme de bouchons filtrés demi-mesure (ALVIS Mk3-4-5) déjà commercialisée, les SM3D créent un nouveau segment de bouchons anti-bruit assurant les performances du sur-mesure, sans les contraintes et pour un coût réduit d’un tiers. SM3D est un EPI certifié CE EN352-2 2002 EU 2016/425.





À propos d'ALVIS Audio



ALVIS Audio est une entreprise familiale française installée en Savoie (Aix les bains) commercialisant une gamme de protections auditives techniques (bouchons anti-bruit universels, demi-mesure, semi-mesure 3D et sur mesure) à destination des professionnels et des particuliers. ALVIS est également distributeur de la marque de casques leader aux USA Walker’s.