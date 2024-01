sante

Complexe Règles Douloureuses Bio



Service presse échantillon : presse@amoseeds.com

Action sur les inconforts menstruels



Le Complexe Règles Douloureuses Bio combine l’action de trois plantes : le Framboisier Bio, l’Achillée Millefeuille Bio et le Gattilier Bio. Il accompagne les femmes durant leur période de règles pour leur apporter un confort et soulager certains désagréments.

L'Achillée Millefeuille Bio apaise les crampes abdominales. Le Gattilier Bio contribue à l’équilibre hormonal. Enfin, le Framboisier Bio possède des propriétés bénéfiques sur la santé menstruelle. Ce complément alimentaire permettra donc un meilleur confort lors des épisodes de règles.





Une prise la veille et pendant toute la durée des règles



Le Complexe Règles Douloureuses Bio contient 60 gélules. 2 gélules par jour sont nécessaires, à consommer le matin ou le midi, au cours du repas, avec un grand verre d’eau. Il est recommandé de commencer sa prise la veille des règles et pendant toute leur durée. Cette cure pourra être renouvelée lors d’un nouveau cycle. La durée d’un pilulier dépendra donc du nombre de jours du cycle, propre à chaque femme.





Une formulation étudiée et naturelle



Les plantes du Complexe Règles Douloureuses Bio ont été choisies suite à des recherches scientifiques approfondies.



"Pour formuler notre produit, nous nous sommes appuyés sur des monographies de santé officielles. Le respect du cadre réglementaire est une de nos priorités, afin de garantir à nos clientes des produits sûrs et efficaces." , indique Julie Simonklein, Responsable Recherche & Développement chez amoseeds.



Chaque plante est issue de l’Agriculture Biologique. Elles sont récoltées et séchées à basse température pour conserver leurs propriétés nutritionnelles. Elles passent ensuite par un processus d’extraction afin d’obtenir une grande concentration en principes actifs. Les extraits sont finalement placés dans des gélules végétales et vegan. Ils ne contiennent ni hormones ni phyto-oestrogènes, pour une solution naturelle.





Une gamme réservée à la santé féminine



Ce produit vient s’ajouter au Complexe Ménopause Bio, déjà proposé par amoseeds. L’entreprise souhaite répondre aux besoins de chaque femme, quelle que soit la période de leur vie.



Prix :

Complexe Règles Douloureuses Bio, 60 gélules : 18,99 €

Complexe Ménopause Bio, 60 gélules : 17,99 €

À propos d’amoseeds



Depuis ses débuts en 2019, amoseeds se consacre à la vente de super-aliments et de compléments alimentaires bio. La société mise sur une large gamme de produits disponibles sur leur site internet, amoseeds.com et auprès de certaines pharmacies. Plus de 70 références sont répertoriées, répondant à un vaste panel de besoins (vitalité, digestion, sommeil, articulations et bien d’autres). La marque française amoseeds, qui connaît une forte croissance, continue à œuvrer pour proposer des produits innovants et de qualité.



