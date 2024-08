sante









Appareillage auditif à domicile



L’objectif principal de ce nouveau service est de répondre à un problème de santé publique. En effet, un appareillage auditif réussi nécessite de nombreux rendez-vous au centre d’audition. Cependant, pour certains patients en situation de dépendance, l’accès au cabinet d’audioprothèse peut être synonyme d’épreuve. Les patients risquent d’abandonner leur essai d’appareillage et parfois l’idée même de s’équiper d’aides auditives.



Ainsi, Les Audioprothésistes Mobiles ont adapté leur pratique pour garantir l’accès aux soins auditifs aux patients en situation de dépendance.





Reprise de suivi à domicile



Des difficultés peuvent aussi se poser pour les personnes déjà équipées d’appareil auditif. En effet, le suivi prothétique est le garant du bon fonctionnement de l’équipement et surtout de son efficacité. Il est prévu que les malentendants consultent leur audioprothésiste 2 à 4 fois par an. La relation entre l’audioprothésiste et son patient est primordiale. S’appareiller est une chose, préserver un port régulier et une efficacité optimale dans le temps en est une autre.



Le rôle des Audioprothésistes Mobiles est donc d’apporter une continuité de soins aux patients qui voient leurs facultés de déplacement se dégrader.





Les Audioprothésistes Mobiles



Les Audioprothésistes Mobiles sont donc spécialisés dans la prise en charge des malentendants en situation de dépendance. Que ce soit en institution ou à domicile, ils interviennent à la demande du patient ou d’un tiers, sur justificatif médical. Grâce à un matériel spécifiquement adapté pour les consultations à domicile, ils réalisent des mesures audioprothétiques de qualité.



Plus d'informations : https://lesaudioprothesistesmobiles.fr



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Témoignages : Patiente en reprise de suivi / Patiente appareillée pour la première fois





Les Audioprothésistes Mobiles 44

Romain Verdier, Audioprothésiste D.E Responsable Loire Atlantique

11 bis Quai Turenne 44000 Nantes

Tel : 02.51.72.49.85 / Email : contact@audiomobiles.fr





A propos de l'audition en France



Selon les estimations, environ 6 millions de malentendants sont aujourd’hui recensés en France, soit 8 à 10 % de la population. Le chiffre de 9,3% fait consensus. Environ la moitié des plus de 75 ans ont une perte auditive significative (Cruickshanks et al., 1998).



Dans le département de Loire Atlantique en 2016, il y avait 31 000 personnes dépendantes. En 2018, 9 800 séniors bénéficieront de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour continuer à bien vieillir à leur domicile ou en établissement.



Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en supposant une stabilité de la durée de vie moyenne en dépendance, plus de 1,2 million de personnes seront ainsi dépendantes en 2040, contre 800 000 en 2005 (+50%).



D’après une récente étude du Professeur Amieva : L'impact de l'appareillage auditif sur les "les 4 D" (Dépression, Dépendance, Démence, Décès) est positif puisqu’ils sont significativement atténués grâce à cet appareillage.



"La santé auditive, un facteur de prévention sur lequel on peut agir"