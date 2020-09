sante







biolitec®, un des principaux fournisseurs internationaux de technologie médicale pour la thérapie laser mini-invasive pour les varices, les hémorroïdes, les fistules anales et du coccyx est également de plus en plus populaire en France. La technologie de pointe ELVeS® Radial® à 2 anneaux permet le traitement endoluminal mini-invasif des veines insuffisantes grâce à la combinaison d'un laser à diode de 1470 nm et de la fibre ELVeS® Radial® brevetée à émission radiale (360°).



La thérapie peut être utilisée non seulement par des médecins expérimentés, mais aussi par de nouveaux venus, car elle offre une technique particulièrement sûre et facile à utiliser. En France, la demande de thérapie laser moderne a considérablement augmenté ces dernières années, car le traitement endoluminal au laser permet dans de nombreux cas un traitement moins douloureux et plus doux avec un succès de guérison plus rapide.

biolitec® propose désormais aux médecins francophones une offre de communication élargie. Le site web de la société présente désormais également les informations médicales en français. Des brochures de produits français sur les Elves® Radial® et sur les LHP®, FiLaC®, SiLaC® sont disponibles en téléchargement et, pour la communication mobile, les médecins peuvent télécharger les applications appropriées.

Il existe actuellement des applications pour les phlébologues et les proctologues dans les magasins, chacune étant optimisée pour les utilisateurs d'Android et d'iOS : "Biolitec Phlébologie" et "Biolitec Proctologie". L'application "Biolitec Phlebology" présente des informations sur des études, des vidéos, des salons et des ateliers. En plus des nouvelles sur le sujet et du contact direct avec l'entreprise ainsi qu'avec la force de vente régionale, il est également possible pour les médecins d'échanger leurs expériences entre eux.



Les modules "Outils" avec une brochure d'Uldis Maurens sur l'application pratique des lasers et "Biolitec Interactive" sont nouveaux. Avec "Biolitec Interactive", le médecin a accès à des webinaires, des formations en ligne et au centre médiatique avec des vidéos, des études et des communiqués de presse actuels. Ceux qui s'inscrivent en tant qu'utilisateurs avec leur langue peuvent également recevoir tous les messages de chat dans leur langue respective.



"La France est un marché important qui a encore beaucoup de potentiel dans le domaine des applications laser", explique le Dr Wolfgang Neuberger, PDG de biolitec®. "Nous nous réjouissons de la coopération plus étroite et des réactions des médecins français ou francophones". En particulier en période de pandémie, la procédure au laser offre de nombreux avantages aux médecins et aux patients.



Le patient peut généralement être soigné en ambulatoire, puis se rétablir à domicile. Des séjours hospitaliers plus longs peuvent être évités. "Les applications sont un bon moyen d'atteindre nos médecins de la meilleure façon possible, même pendant la pandémie de corona, et d'offrir un échange rapide", explique le Dr Neuberger. Pour des questions plus détaillées sur Elves® Radial® pour les varices ou sur les thérapies proctologiques au laser pour les fistules anales et coccyx FilaC® et SilaC® ou LHP® pour les hémorroïdes, les médecins peuvent utiliser l'application pour contacter directement leur interlocuteur biolitec® régional en France. Un contact personnel est également possible, par exemple, lors du congrès de la SFMV à Bordeaux en septembre.

Dans le domaine de la thérapie photodynamique (PDT), biolitec® propose un traitement du cancer assisté par laser à l'aide du médicament Foscan®, approuvé par l'UE. Depuis 1999, biolitec® s'est principalement concentré sur le développement de nouvelles procédures laser douces et peu invasives. Le laser à diode unique LEONARDO® de biolitec® est le premier laser médical d'application universelle qui combine deux longueurs d'onde, 980 nm et 1470 nm, et peut être utilisé dans toutes les disciplines. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) est le système laser le plus fréquemment utilisé dans le monde pour le traitement de l'insuffisance veineuse.



En proctologie, biolitec® offre une thérapie épargnant au maximum le sphincter pour les fistules anales ainsi que des formes de traitement pour les hémorroïdes et les fistules du coccyx. En urologie, la gamme des thérapies s'est étendue de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) aux tumeurs de la vessie et de la prostate. Le mini-laser LEONARDO®, qui ne pèse que 900 g, a été développé spécialement pour une application mobile sur site. Les applications du laser doux dans les domaines de la gynécologie, de l'ORL, de la chirurgie thoracique et de la pneumologie, de l'esthétique et de l'orthopédie font également partie des activités de biolitec®. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.biolitec.de.

App: biolitec Proctology





Le congrès de la SFMV

17-19.9.2020

https://congres.sfmv.fr

www.biolitec.de