sante

La maltraitance n'est pas une fatalité



Par définition, les personnes dépendantes ont besoin d'assistance au quotidien d’où le besoin de soignants en nombre suffisant. Le fait est qu'en France la grande majorité des établissements sont en sous effectifs chronique, ce qui engendre absentéisme, surmenage, épuisement et irritabilité, un terrain propice à l'apparition d'actes de négligence, voire de maltraitance. Carthagea a mis en place un ratio de 1 soignant pour 1 résident afin de garantir des soins de qualité et une grande disponibilité auprès des résidents.





Des résidences différentes et intergénérationnelles



Particularité de Carthagea, la reconversion d'unités hôtelières en résidences médicalisées. Les résidents sont ainsi mélangés avec des touristes ou visiteurs, permettant de les palcer dans des lieux de vie et d'échanges, un concept très éloigné de ce que l'on peut trouver en France.





Une résidence connectée pour effacer la distance et s'assurer du bien être de son parent



De nos jours, les familles sont dispersées, par conséquent, trouver un EHPAD proche de son domicile n'a plus de réel avantage ni de sens. De plus, quand bien même la famille se trouverait à proximité de la résidence il lui est souvent impossible de savoir ce qui s'y passe réellement. C'est pourquoi Carthagea a mis en place deux innovations :

1- La caméra dans la chambre du résident qui permet aux familles de voir leur proche H24 depuis un smartphone, une tablette ou un PC via un accès sécurisé.



2- Le Dossier Informatisé du Résident (DIR) qui permet aux familles de suivre les signes vitaux (température, tension, pouls, poids) le déroulement de la journée (heure de réveil, activités, prise des repas, etc.) et le plan de soins (traitements, actes médicaux et paramédicaux) le tout mis à jour en temps réel par le personnel soignant et accessible également via une plateforme sécurisée.



Ne plus culpabiliser et profiter de la vie



Trop souvent, les temps de visite dans les maisons de retraite sont synonime de gène, voire de honte pour les familles, qui ont le sentiment d'avoir abandonné leur parent dans des établissements froids et deshumanisés. Carthagea a voulu au contraire faire de ces visites un moment de plaisir et de partage. Les familles ont ainsi la possibilité de rester sur place, afin de partager des moments de convivialité couplé à une période de vacance et de détente en profitant du soleil, de la plage et des installations hôtelières. Toujours dans le même souci de rapprocher le résident avec ses proches, Carthagea offre aux familles 4 billets d'avion aller-retour par an ainsi que des tarifs très attractifs pour les nuits d'hôtel, afin d'encourager les visites fréquentes.





A propos de Carthagea



Carthagea a été fondé en 2015 par Alexandre Canabal après avoir appris que l'un de ses proches venait d'être diagnostiqué Alzheimer.



Parce que la question qui se pose tôt ou tard à chacun est de savoir comment envisager la dépendance et la fin de vie dans les meilleures conditions possibles que ce soit en termes de qualité d'hébergement, de soins ou financiers, Carthagea accueille des personnes en perte d'autonomie, sans condition d'âge, seule ou en couple.



Carthagea a fait le choix de proposer des prestations exceptionnelles pour un prix moyen de 2.600 euros par mois tout compris et forfait dépendance inclus. La volonté du fondateur étant de ne pas s'engager dans une démarche de low-cost mais plutôt d'en offrir plus pour le même budget.





Plus d'informations : www.carthagea.fr