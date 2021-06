sante



L’histoire, le partenariat Aroma Science et La Balméenne



Cœur d’épices est le fruit d’une rencontre entre Laurent et Fabien, directeur de la cave oléicole La Balméenne à Beaumes-de-Venise. Laurent a travaillé durant 10 ans sur cet extrait de plantes médicinales issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise et Fabien lui a proposé une qualité d’huile d’olive exceptionnelle, riche en polyphénols, pour accueillir l’extrait. De cette rencontre est né Cœur d’épices, une huile d’olive made in Provence conçue pour la prévention santé et le plaisir.





L’écocup zéro déchet désignée par Fabien



L’écocup de 20ml a été désignée par Fabien pour déguster l’huile d’olive dans le cadre de recettes méditerranéennes. Elle a été réalisée à partir d’une poudre de noyaux d’olives issus des écoproduits de la production d’huile d’olive de son moulin. Fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D, cette innovation sera présentée au Taste of Paris et au CIRA de Lyon en septembre prochain en collaboration avec notre chef étoilé, Stéphane Pitré.





Axe Sport Santé



Cœur d’épices a été adopté par Thibaut Baronian, membre de la team Salomon et trois fois vainqueur du Wings for Life World Run, pour rester performant et manger sainement.





La campagne de prévente Cœur d’épices



Le coffret vendu au prix de 25€ contient :

1 bouteille Cœur d’épices

2 fiches recettes méditerranéennes du chef étoilé Stéphane Pitré

La campagne de prévente Cœur d’épices est un succès et a déjà dépassé les 100% de son objectif. La vidéo est à découvrir sur https://fr.ulule.com/coeurdepices/

A propos d'Aroma Science

Aroma Science est une startup bordelaise accompagnée par Unitec qui a pour mission de mettre la naturalité au service de la santé. Composée de docteurs en chimie médicinale, c'est cette équipe qui a mis au point l'extrait de 9 plantes breveté qui compose l'huile d'olive Coeur d'épices.

A propos de Stéphane Pitré, chef étoilé

Le chef Stéphane Pitré décroche sa première étoile au Guide Michelin en 2019 pour son restaurant parisien Louis. Quelques temps après, il ouvre en parallèle le restaurant le Cellier qui offre une cuisine plus décontractée. Le chef propose une cuisine du terroir avec des produits frais et d'exception, issus des meilleurs producteurs et artisans français.

A propos de La Balméenne

La Balméenne est un moulin à huile installé à Beaumes-de-Venise, en Provence, depuis 1925. La coopérative a pour but de faire rayonner le local en offrant une dimension de proximité.



Soucieuse de son impact sur l'environnement et sur la société, La Balméenne travaille depuis peu sur la valorisation des noyaux d'olives qui sont transformés en granulés de chauffage ou en contenants pour l'huile d'olive.

A propos de Unitec

Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up de la région bordelaise. Elle a contribué à la création de 540 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 11 start-up managers, Unitec conseille sur 3 filières, numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur, en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement (pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur UP GRADE Nouvelle-Aquitaine. En 2020, Unitec a accompagné 143 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 85% à 5 ans.

Contact presse

Agathe Grenon

Tel : 06 79 64 61 29

Mail : agathe@coeurdepices.fr