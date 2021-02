sante

Phytofen un complément alimentaire 100% naturel

Phytofen est entièrement naturel, véritable « couteau suisse médicinal », sa formule robuste est composée d’ingrédients connus est appréciés des pharmaciens. Il est en effet composé d’extraits naturels de plantes aux propriétés apaisantes et associe les qualités de ces substances végétales. Il conjugue ainsi :

Les vertus de l’hapargophytum qui améliorent le confort articulaire.

Les qualités du curcuma, présent dans les pharmacopées d’Asie depuis la nuit des temps.

La pipérine, principe actif du poivre noir, qui augmente les effets du curcuma.

La bromélaïne, un enzyme contenu dans les tiges d’ananas aux propriétés multiples, pour calmer et soulager les petits maux du quotidien.



Un produit qui soulage



Grâce aux plantes qui le composent, Phytofen est conseillé pour apporter du confort aux articulations et soulager les muscles douloureux, consécutivement, par exemple, à une pratique sportive. Il apaise aussi toutes sortes d’inconforts courants tels que les maux de tête, de dents et les tensions liées au stress et à la fatigue. Il est un donc une alternative naturelle pour toutes sortes d’usages. Un produit à avoir dans sa pharmacie pour une automédication familiale





Un produit naturel pour tous



Phytofen est particulièrement indiqué pour les séniors et pour les sportifs de tous âges. D’origine entièrement végétal, il convient parfaitement aux végans. Il est également dépourvu de gluten et de dérivés salicylés pour les personnes qui y sont allergiques. Phytofen convient donc à tous, à l’exception des enfants de moins de 12 ans et des femmes enceintes pour qui il est déconseillé.





Un complément alimentaire en gélules entièrement fabriqué en France



Phytofen est disponible en pharmacie et sur les sites internet spécialisés, en boite de 12 gélules dosés à 500 mg. Le prix varie entre 4,50 et 6 € la boite. Fabriqué en France, les ingrédients qui le composent y ont également été titrés et contrôlés.

A propos de Biopreventis



Phytofen est un produit conçu par Biopreventis, un laboratoire spécialisé dans les produits fabriqués à partir d’extraits végétaux, destinés en particulier à apporter plus de confort physique et articulaire aux séniors, notamment l’arthrose.



