Un test permettant de détecter les différents variants

Le test "NADAL® COVID-19 Ag" montre de manière fiable si une personne est infectée par le coronavirus ou non. D’éventuelles mutations en provenance de Grande-Bretagne, du Brésil ou d'Afrique du Sud pourraient dans tous les cas être détectées.

"Tous les utilisateurs de notre test rapide peuvent être certains que les mutations virales actuellement connues sont également détectées", souligne Roland Meißner, Directeur Général de Nal von minden GmbH.





Utilisation de la protéine N pour détecter l’infection

Tobias Roth, biochimiste spécialisé en virologie chez Nal von minden GmbH, explique : "Notre test rapide utilise la protéine dite de la nucléocapside comme biomarqueur pour détecter une infection par le coronavirus. Cette protéine N est la protéine la plus fréquente dans tous les coronavirus. Il en va de même dans les variants de virus britannique, brésilien et sud-africain".

La protéine N : un biomarqueur plus fiable



Selon Tobias Roth, elle est moins susceptible de changer que la protéine S - c’est-à-dire d’apparaître sous une forme mutée. 8 à 11 mutations ont ainsi été trouvées dans la protéine S d'une seule souche de virus, contre seulement 1 à 2 dans la protéine N. Cela est dû à la structure du coronavirus. Les protéines N entourent le matériel génétique (ARN) à l'intérieur du coronavirus comme une "enveloppe protectrice" stable.



La protéine N est donc un marqueur excellent et sûr pour les tests antigéniques rapides. Tobias Roth explique qu’elle ne fonctionne que comme une protéine structurelle et n'est donc affectée que sporadiquement par des mutations.



Le biochimiste souligne cependant : "Nous ne pouvons pas prédire quelles mutations vont se produire dans la protéine N à l'avenir. Il est concevable que la fonctionnalité des tests antigéniques rapides en soit affectée, mais c'est plutôt improbable en l'état des connaissances et de l'expérience actuelles".



Des résultats disponibles en 15 minutes

Pour le test rapide NADAL® Covid-19 Ag, qui vient d'être perfectionné, un prélèvement dans la partie antérieure du nez peut suffire. Le résultat est disponible après 15 minutes. Ce test rapide amélioré est disponible dans toute l’Europe depuis le 22 février.

Test disponible en contactant l'entreprise.

A propos de Nal von minden GmbH

Nal von minden GmbH est une socicété allemande, basée à Moers, spécialisée dans le domaine du diagnostic médical depuis 38 ans. Sa gamme de produits comprend des tests rapides et des tests de laboratoire pour des diagnostics fiables en bactériologie, cardiologie, gynécologie, maladies infectieuses, urologie et toxicologie. La société nal von minden GmbH compte environ 220 collaborateurs, répartis sur neuf sites européens.