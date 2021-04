sante



Inquiétude sur les modalités d’injection des vaccins



Des images de la vaccination du Premier ministre, Jean Castex, ont récemment été publiées. Le Dr Dominique Dervieux s'était déjà inquiété quant aux modalités d’injection du vaccin qu'il avait observées. Ce type de vaccin doit être administré par voie intramusculaire, dans le deltoïde, au niveau de l'épaule. Or, la vaccination du Premier ministre a été réalisée trop bas.

Par ailleurs, le Dr Dervieux avait noté également l'absence récurrente de la pratique d'aspiration avec la seringue avant l'injection du vaccin, comme certains médecins anglosaxons le préconisent sous prétexte qu'il y a peu de chance d'être dans une veine. L'aspiration permet de vérifier que l'aiguille se trouve dans le muscle et non dans une veine.



En ce sens, le Dr Dervieux explique : "Il est pourtant essentiel de vérifier que l'aiguille n'aspire pas de sang, et qu'il s'agit bien d'une vaccination intramusculaire et non pas d'une injection intraveineuse si du sang est aspiré. Pourtant, la plupart des vaccinations vues à la télé n'ont pas bénéficié de cette aspiration. L'injection est directe et rapide au risque d'aller instantanément dans la circulation sanguine veineuse. Même s'il y a peu de risques quantitativement que cela arrive, on ne connait pas les réactions exactes du sang avec une telle injection directement dans la circulation sanguine des différents vaccins de la Covid 19. Les rares thromboses observées sur les vaccinés à travers le monde pourraient y trouver leur origine et leur manque d'explication."





Vaccination intramusculaire : aspiration avec la seringue



Des observations confirmées par le monde médical



Interrogé par le journal Nice-Matin, le Pr Pierre Marty, responsable du centre de vaccination covid de l'hôpital l'Archet (CHU de Nice), confirme les observations du Dr Dervieux : "Ce qu'avance le Dr Dervieux est parfaitement exact. En découvrant dans le journal la photo de Jean Castex recevant la première injection d'AstraZeneca, j'ai été moi aussi choqué. Il est, en effet, impératif de vacciner plus haut, dans l'épaisseur du muscle deltoïde : en dessous, la masse musculaire est moins épaisse, avec un risque de toucher une veine. Et donc de provoquer une thrombose".





Un risque de thrombose accru



La mauvaise injection des vaccins du Covid-19, directement dans une veine, entraînerait une augmentation des risques de thrombose, voire de décès. La thrombose correspond à la formation anormale d'un caillot sanguin dans la circulation sanguine.



De surcroît, la méthode de vaccination observée pour le Premier ministre, serait répandue, comme l'explique le Dr Dervieux : "La plupart des vaccins Covid-19 intramusculaires pratiqués dans le deltoïde sont mal effectués".



Tuto de l'injection intramusculaire : www.soins-infirmiers.com/pratique/procedures-de-soins/injection-intramusculaire-im





À propos du Dr Dominique Dervieux

Le Docteur Dominique DERVIEUX est un docteur en médecine Franco-américain, en pré-retraite. Il est spécialiste de nouvelles greffes de cheveux qu'il a mises au point.



Également passionné d'écologie, le Dr Dervieux écrit un livre sur la période de transition de quelques décennies où les pays industrialisés doivent changer radicalement leur mode de vie pour limiter le dramatique réchauffement de la Terre en forte aggravation.