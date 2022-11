sante

www.crabette.fr est un site de vente entre particuliers dédié aux personnes atteintes d’un cancer

"Perruques, bonnets, soins, cosmétiques, livres…ces accessoires ne sont pas indispensables mais ils sont essentiels pour aider les malades à traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite à travers CRABETTE qu’un maximum de personnes y aient accès à petits prix" commente Delphine Vanier Chwartz, fondatrice du site.





Des secondes mains pour traverser la maladie



CRABETTE est né de l’initiative de Delphine Vanier Chwartz, Delphine, maman et chef d’entreprise toulousaine. Diagnostiquée d’un cancer du sein il y a 2 ans, cette toulousaine de 41 ans, souhaite, en 2021 lorsqu’elle apprend sa rémission, faire don de son petit matériel médical et de ses accessoires à d’autres malades. Après un refus de quelques organismes, elle ne se résout ni à les laisser au fond d’un tiroir, ni à les jeter, pleinement consciente que d’autres malades pourraient être ravis de les récupérer.



Rarement ou partiellement remboursés, ils ne sont pas « indispensables », mais ils contribuent à faciliter le quotidien et à le rendre plus supportable.





Vendre et acheter sur CRABETTE, comment ça marche ?

CRABETTE fonctionne sur le même principe que les grandes plateformes d’achat et de revente. Le vendeur met en ligne son annonce avec descriptif et photos du produit, fixe son prix (non négociable) et y inclut les frais d’envoi. L’acheteur acquiert le produit, règle son achat auquel s’ajoute les frais de fonctionnement de la plateforme (10%) ainsi que l’assurance acheteur. L’argent ne sera versé sur le compte du vendeur qu’après réception de l’objet par l’acheteur.





Les plus CRABETTE : Boites à dons et annuaire des associations

Delphine Vanier Chwartz a imaginé CRABETTE comme un projet solidaire, bien plus qu’une simple plateforme de vente et d’achat de seconde main.



Les malades pourront y trouver un répertoire national des associations qui sont là pour les accompagner et les guider dans leur parcours de soin. Une aide précieuse qui propose une vision globale en quelques clics des acteurs à contacter département par département.



En parallèle, CRABETTE installe des boites à dons dans les centres anti-cancer et les associations de France pour y collecter des accessoires, du petit matériel, des livres etc. Les dons peuvent être également envoyés directement à CRABETTE.

Les dons sont mis en ligne, avec le picto Crabette, à petits prix (les prix sont calculés pour juste couvrir les frais engagés par CRABETTE).

Le cancer touche 380 000 personnes chaque année et les dépenses annexes engagées se situent entre 500 et 1500 euros, CRABETTE souhaite pouvoir alléger cette enveloppe et permettre ainsi à tous les malades de s’équiper sans grever leur budget ou avoir à faire des choix entre les accessoires, les cosmétiques et les soins de support.



Delphine Vanier Chwartz fait le choix de reverser 10% des bénéfices annuels à la recherche contre le cancer.

"Une histoire qui va peut-être vous rappeler la vôtre"

"En juillet 2020, en chahutant avec mes enfants, je reçois un coup dans le sein, c’est douloureux.



Le lendemain sous la douche à l’endroit du coup, je sens une boule... Je file chez le médecin et en ressort avec une ordonnance pour une mammographie et une échographie. Quelques heures plus tard le compte-rendu est sans appel : la boule est classée ACRS.

En 2 jours, tout bascule: le mot est laché : "Cancer"

On me diagnostique un cancer du sein triple négatif de grade 3 avec mutation génétique BRCA1. J’ai droit à 5 mois de chimio, l’ablation du sein et 2 mois de radiothérapie et une liste hallucinante d’effets secondaires possibles : Nausées, vomissement, perte de cheveux cils et sourcils, fatigue, aphtes, sécheresse cutanée, syndrome main pied, troubles cardiovasculaires, globules blancs, globules rouges, ongles fragilisés, neuropathie mains et pieds…

On me communique la liste des choses à anticiper : nounou, aide ménagère, sorties, sport, soins parallèles, ostéopathe, esthéticienne, kiné, psychologue, sophrologue..

Mais également : cosmétiques adaptés, crèmes, accessoires, perruque, bonnets de nuit, turbans, foulards, franges, t-Shirts spécial chimio, lingerie, contention …

Devant mon ordinateur, je suis perdue, je veux tout organiser, anticiper…. Je veux m’armer, acheter et m’entourer de tout ce dont je pourrais avoir besoin, car après je ne serais peut-être plus en capacité de le faire.

1 an après je m’aperçois que dans l’urgence, j’ai beaucoup dépensé… Et maintenant je me retrouve avec des accessoires dont je n’ai plus l’utilité et que personne ne veut récupérer."

Crabette est né.

Partenaires



www.crabette.fr