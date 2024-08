sante

MIAL und AlgoSource arbeiten gemeinsam an qualitativ hochwertigen und natürlichen Algenprodukten mit gesunden Inhaltsstoffen. Diese neuartige Produkte werden entwickelt, um die Lebensqualität merkbar zu verbessern und die stetig steigende Nachfrage nach rein natürlichen Produkten zur Unterstützung von Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden zu bedienen.



Alexandra Mosch, Geschäftsführerin der MIAL GmbH sagt: "Durch die Zusammenarbeit mit der AlgoSource erhalten wir Zugang zu langjährigem Expertenwissen in der Extraktion und der schonenden Verarbeitung von Algen. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch in Kombination mit unserem Know-how der MIAL in Zukunft weitere wertvolle Produkte für unsere Kunden anbieten können."



Olivier Lépine, Geschäftsführer von AlgoSource, sagt:" Nachdem wir uns seit 2015 kennen, gibt uns diese Zusammenarbeit nun Zugang zu MIAL's bio-zertifiziertem Produktions-Know-how sowie der Expertise bei der Produktentwicklung. Damit wollen wir unser Produktangebot mit Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität und völlig neuen Formulierungen für den gemeinsamen Nutzen von AlgoSource, MIAL und unseren Kunden erweitern."



Als erstes, direktes Ergebnis dieser Vereinbarung startet AlgoSource die Vermarktung der deutschen BIO Chlorella von MIAL in Frankreich: die erste BIO-Chlorella, die in Deutschland nach den deutschen und europäischen Bio-Standards in industriellem Maßstab produziert wird. AlgoSource ist exklusiver Vertriebspartner für dieses Produkt in Frankreich.



Gleichzeitig startet MIAL die Vermarktung von Spirulysat® von AlgoSource in Deutschland. Spirulysat® ist ein Extrakt aus frischer Spirulina, besonders reich an Phycocyanin, Polysacchariden und Vitaminen. MIAL ist exklusiver Distributor für Spirulysat® in Deutschland.



Neue, gemeinsam entwickelte Produkte werden in naher Zukunft präsentiert: Sie kombinieren das einzigartige Know-How von MIAL in Bezug auf die organische Produktion von Mikroalgen und das Know-how von AlgoSource bei der Realisierung von aktiven Extrakten.





MIAL GmbH mit Sitz in Bad Zwischenahn entwickelt, produziert und vertreibt innovative Algenprodukte zur Unterstützung der Gesundheit und Stärkung von Vitalität und Wohlbefinden. MIAL ist das erste Unternehmen, das Chlorella vulgaris in Deutschland im industriellen Maßstab unter dem deutschen und europäischen Bio-Zertifikat herstellt. MIAL arbeitet in Forschungs- und Entwicklungsprojekten gemeinsam mit Partnern und vertreibt Produkte B2B. Nicht nur MIALs Produktionsmethode, sondern auch die weiteren Verarbeitungs- und Laborpraktiken von MIAL sind steht‘s darauf ausgerichtet, schonend Qualität und Funktionalität unserer Produkte zu sichern und umweltfreundlich zu agieren.



Weitere Informationen über MIAL finden Sie unter: www.mial.eu





AlgoSource mit Sitz in Saint-Nazaire (Frankreich) am Ufer des Atlantiks ist in die gesamte Wertschöpfungskette der Mikroalgen-Valorisierung integriert. Die Tochterfirma Alpha Biotech hat bereits im Jahr 1993 mit den Anbau und der Verarbeitung von Mikroalgen begonnen. Der Unternehmensbereich AlgoSource Technologies ist seit 2008 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Im Jahr 2015 erwirtschaftete AlgoSource 1,5 Millionen Euro mit 20 Mitarbeitern.



Um mehr über AlgoSource zu erfahren, besuchen Sie: www.algosource.com