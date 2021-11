sante

Contexte de l'étude



Depuis la première édition de l'étude livrée en 2018, et surtout depuis ces 18 derniers mois, les Français ont modifié leur rapport à l’alimentation et aux achats alimentaires. Ce changement de comportement s’est fait malgré eux, parce que les crises sont aussi des accélérateurs de tendances déjà sous-jacentes.



Cette nouvelle édition apporte une vision évolutive de tous les éléments abordés il y a 3 ans sur les thèmes de l’alimentation, la place qu’elle tient dans le quotidien des consommateurs mais aussi la manière dont elle est abordée, pratiquée, partagée par tous les Français.





Thématiques abordées

Les Français et l’alimentation : perception et pratiques

Les achats alimentaires des Français

Opportunités de développement des produits alimentaires

Attitudes des Français au global et selon les 18-34 ans



Méthodologie



Étude : "Les Français et l’alimentation 2021 : Perception, pratiques et opportunités de développement selon l’âge", focus et typologie sur les 18-34 ans, 2ème édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 3587 Français âgés de 18 à 75 ans, dont 1014 18-34 ans.

Pour accéder à l'infographie, cliquez ici.

À propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com.

Contact presse



