La méconnaissance des produits apparaît comme le principal frein au développement des biomédicaments et biosimilaires. Pourtant, une grande majorité de pharmaciens sont intéressés pour développer leur rôle de conseil auprès des patients. De plus, plus de 75% d’entre eux sont favorables à la substitution.



- Position des pharmaciens : Ils sont 80% à être intéressés de développer le rôle de conseil auprès des patients concernant les biomédicaments et la substitution par les biosimilaires



- 4 pharmaciens sur 5 favorables à la substitution :



52% sans condition

26% seulement pour certaines classes de biomédicaments :

19% en initiation de traitement / 12% à tous moments

21% pour les traitements aigus / 16% pour les traitements chroniques

- Faible niveau de connaissance des biomédicaments et biosimilaires par les pharmaciens





Un faible niveau de connaissance des biomédicaments et biosimilaires par les pharmaciens qui se traduit par une forte demande d’informations dans tous les domaines et des attentes fortes envers les laboratoires.



Comment accompagner l’équipe officinale afin d’accroitre l’adhésion thérapeutique des patients aux biomédicaments et développer les biosimilaires à l’officine ?



- Fournir des informations aux pharmaciens pour accroître leur connaissance

Développer des supports d’informations à destination des pharmaciens

Prévoir des visites plus fréquemment pour présenter les biomédicaments et biosimilaires

- Sécuriser et faciliter l’approvisionnement



Fortes attentes des pharmaciens envers les laboratoires concernant l’approvisionnement / la disponibilité produits.

