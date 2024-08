sante



Future Health Biobank félicite les parents d’un nouveau-né français pour lui avoir offert le cadeau le plus précieux au monde : stocker le sang de son cordon ombilical pour protéger sa santé future. Future Health Biobank salue également la décision de la justice française, qui a offert à cette famille la liberté de préserver au mieux l’avenir de son enfant. Par ailleurs, Future Health Biobank est fière d’avoir stocké l’échantillon de l’enfant dans son laboratoire, en Suisse, garantissant un niveau de service optimal.



"Je crois à l’utilité actuelle et future des banques de cellules souches. Aujourd’hui, nous accordons beaucoup d'importance à assurer des objets matériels, des voitures et des maisons mais nous négligeons ce que nous avons de plus précieux : assurer la santé de nos enfants dans les années à venir". Roger Dainty, Managing Director chez Future Health Group





A propos de Future Health Biobank



Future Health Biobank est une filiale du Groupe Future Health Technologies basée au Royaume Uni. Le Groupe, fondé en 2002, conserve plus de 125.000 échantillons provenant de 75 pays. Son laboratoire en Suisse est le premier à bénéficier d'une accréditation permettant de conserver les cellules souches provenant de sang du cordon ombilical et le seul à pouvoir conserver le tissu du cordon ombilical pour des transplantations autologues et allogéniques.

Plus d'informations : www.futurehealthbiobank.com/ch-fr