Face à la pandémie de COVID-19

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, ID SOLUTIONS, en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, participe activement à l’effort national et concentre tout son savoir-faire et sa réactivité dans la réponse à la propagation du virus SARS-CoV-2.





Nouveau test PCR détéctant les variants



Ces dernières semaines, le travail de l'équipe scientifique a permis l'élaboration d'un nouveau test PCR permettant la détection des variants du virus, étape désormais obligatoire pour tous les échantillons positifs au SARS-CoV-2. Ce nouveau kit de détection par RT-PCR, baptisé « ID™ SARS-CoV-2/UK/SA Variant Triplex », vient d’être finalisé et validé par l’ANSM.





Kit ID™ SARS-CoV-2/UK/SA Variant Triplex



Validé par l'ANSM

Il figure désormais sur la liste des tests autorisés par le Ministère de la Santé (3 fabricants recensés à ce jour) et pourra être commercialisé à partir du 04 février. Utilisé en 2ème intention, il sera capable de valider la présence du virus SARS-COV-2 avec une différenciation des variants en provenance du Royaume-Uni (VOC 202012/01), d'Afrique du Sud (20H/501Y.V2) ou du Brésil (20J/501Y.V3).





Des commandes en cours

D’ores et déjà, les nombreux laboratoires d’analyse médicale et centres hospitaliers travaillant avec ID SOLUTIONS ont anticipé leurs commandes en vue d’utiliser ce nouveau kit de détection des variants sur leurs échantillons positifs.



À propos d'ID SOLUTIONS



ID SOLUTIONS est une entreprise française innovante créée en 2016 et basée à Grabels près de Montpellier. Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, elle développe et produit une solution complète pour le diagnostic de la COVID-19 (tests RT-PCR). ID SOLUTIONS a ainsi pu produire environ 8,7 millions de tests depuis Avril 2020.



www.id-solutions.fr