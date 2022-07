sante





Une solution à la problématique de la fracture du col du fémur

La ceinture Indienov apporte une solution à la problématique de la fracture du col du fémur. Celle-ci affecte chaque année en France 80 000 personnes qui, dans 25% des cas décèdent dans l’année qui suit et représente près de 3 milliards d’euros de dépenses de santé. Une solution innovante et fiable à un enjeu sociétal majeur.





La ceinture Indienov vise à permettre aux séniors de poursuivre leurs activités de la vie quotidienne de façon indépendante et en toute sérénité. Elle doit apporter une véritable tranquillité aux proches des utilisateurs en tant que garantie concrète et certifiée par la communauté scientifique contre les risques de chute.





Multi-primée "Coup de cœur" du festival SilverEco 2021



Multi-primée "Coup de cœur" du festival SilverEco 2021 et 7ème Journée Start-up innovantes du Dispositif Médical du SNITEM 2022, Hippy Medtec Systems est soutenu par BPI France, Région Sud Investissement et la French Tech Aix-Marseille.





"La raison d’être d’INDIENOV est de permettre aux séniors de gagner en indépendance, en autonomie et de contribuer humblement à augmenter la durée de vie en bonne santé des personnes âgées" commente Maurice Kahn, co-fondateur et directeur général d’Hippy Medtec Systems.





"Une fois qu’on a fait ce qu’il fallait pour renforcer l’os, si on n’arrive pas à le renforcer par des médicaments, il faut essayer de le renforcer par une contention externe et je crois que c’est toute la beauté de ce projet." commente Jean-Noël Argenson, Chef du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille.

Un produit fin et léger



Comme une vraie ceinture, elégante et discrète, la ceinture Indienov est disponible en trois couleurs et en quatre tailles. La miniaturisation des composants a permis d’aboutir à un produit fin et léger de 500 grammes seulement. En pratique, l’utilisateur doit simplement boucler sa ceinture autour de la taille, au-dessus des vêtements, pour connecter le dispositif et son système de détection de chute.







Un airbag en cas de chute



L’algorithme d’apprentissage de la ceinture commence alors à analyser les mouvements de la personne et déploie l’airbag concerné parmi les deux intégrés dans la ceinture en cas de chute. Dans le même temps, une alerte est envoyée aux proches et aux soignants.

Informations pratiques Prix : en précommande à partir de 149€ TTC sur la plateforme KissKissBankBank jusqu’au 21 Juillet 2022. L’achat d’une ceinture inclut l’accès à l’application INDIENOV qui connecte la ceinture en permanence et permet aux proches et aux soignants de recevoir les alertes de chute.

Nom du produit : Indienov

Nom de l’entreprise : Hippy Medtec Systems

Dimensions de la ceinture :

Prix indicatif : A partir de 149€ TTC

Poids : 500 g

Disponibilité : Octobre 2022

Précommandes sur Kisskissbankbank



A propos de Hippy Medtec Systems

Hippy Medtec Systems, fondée à Marseille au printemps 2020, est spécialisée dans la conception d’airbags personnels connectés et le développement de systèmes d’intelligence artificielle. Ses processus de développement et de fabrication s’inscrivent dans le cadre de la norme ISO 13485 relative aux dispositifs médicaux.



Site : www.hip-py.com

Pré-commandes : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/indienov-la-ceinture-connectee-contre-les-fractures-du-col-du-femur