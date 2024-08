sante





La réponse désinfection adaptée aux besoins des personnes diabétiques



La Société OPTIMIZ dont la vocation est d'œuvrer pour le mieux-être des personnes diabétiques, déjà connue avec sa gamme de pochettes brevetées MABOX DIABETE, innove une nouvelle fois avec 3D-Cleaner, le premier désinfectant sans alcool spécial diabétique. Grâce à une formule exclusive, celui-ci assure une désinfection saine des mains sans fausser la lecture de la glycémie.

Par ailleurs, la solution 3D-Cleaner peut être utilisée par toute la famille





Les contraintes liées au traitement du diabète



Le diabète est une maladie chronique touchant 4 millions de personnes en France dont 800 000 insulino-dépendants, qui impose des soins contraignants et quotidiens au malade. L’équilibre glycémique n’étant plus assuré naturellement par le pancréas, le patient doit tout au long de sa journée réaliser des contrôles de glycémie et ajuster son taux de glycémie par des injections d’insuline et des phases de re-sucrage.



Le patient contrôle plusieurs fois par jour son taux de glycémie à l’aide d’un auto-piqueur et d’un lecteur de glycémie. Une fréquence soutenue des contrôles impose une parfaite hygiène pour éviter toute contamination extérieure.





Pourquoi un désinfectant sans alcool ?



Les personnes diabétiques doivent impérativement se laver les mains avant les contrôles de glycémie, pendant les phases de préparation et d’injection d’insuline et les phases de remplacement de cathéters entre autres.



Si le lavage des mains à l’aide d’un savon doux et d’un essuie mains sec et propre est efficace, il leur est impossible d'utiliser de l’alcool ou une solution hydro-alcoolique pendant ces phases de soins, au risque de perturber le résultat de la glycémie en lecture instantanée. Une hyper glycémie faussement mesurée pourrait entraîner une injection d’insuline inutile et générer une hypo glycémie. C’est pourquoi les professionnels de santé déconseillent l’utilisation d’alcool et de solution hydro-alcoolique durant ces phases de soin.



3DCleaner formule Sans Alcool qui éliminé 99,9% des germes présents sur les mains et ne modifie pas la lecture de glycémie. Les contrôles de glycémies peuvent être réalisés à n’importe quel moment de la journée et ce, quelque soit l’activité en cours de la personne, travail, réunion, école, transport en commun, restaurant… Il est par conséquent très difficile pour de réaliser ces contrôles dans de bonnes conditions d'hygiène en dehors du domicile.





Développé par une société Française



3D-Cleaner a été développé dans le cadre d'un partenariat entre les sociétés OPTIMIZ MABOX DIABETE et Aphex Bioclean France.



La formule brevetée est une mousse active antimicrobienne sans alcool, sans parfum et sans parabène permettant d’éliminer 99,9% des germes les plus couramment présents sur la peau. Composée uniquement de trois ingrédients : de l’eau ionisée, du chlorure de benzalkonium et de la carbamide couplés à l’innovation technologique appelé HY-iQ (Hyper Ioniq Quotient) la mousse du 3D-Cleaner permet de désinfecter la peau sans provoquer d’allergie, d’assèchement ou d’irritation.



3 D-Cleaner est le premier désinfectant mains parfaitement adapté à toutes les personnes diabétiques et répondant aux principales normes européennes concernant les biocides EN 1040 / EN14476+A1.





Une Gamme Complète de 4 références pour une utilisation personnelle et professionnelle (hôpital, centre de soin, cabinet médical…)



Facon Pocket 50ml

Flacon Home 200ml

Flacon Maxi 500ml

Distributeur PRO 1litre



Prix de vente moyen: de 6.95 € le spray de 50 ml à 19.95 € le flacon de 500 ml.



Les produits sont en vente sur le site internet www.mabox-diabete en pharmacies et chez les revendeurs de matériel médical.





A propos d'OPTIMIZ



OPTIMIZ a été fondée par Geoffroy Simon, papa d’une enfant diabétique pour laquelle il a développé MABOX INNOVATION DIABETE, une gamme de pochettes et d’accessoires pour organiser et transporter tous les jours le matériel nécessaire à la réalisation de ses soins. Le concept de pochettes spécial diabétique MABOX est breveté en France, en Europe et en Chine.



"Si le matériel et les nouvelles technologies connectées évoluent rapidement, ce qui assure déjà un meilleur suivi des personnes diabétiques, leur quotidien reste rythmé par les multiples contrôles de glycémie et injections d’insuline. Toute l’énergie d’OPTIMIZ est concentrée dans le développement de solutions simples, pragmatiques, utilisables par le plus grand nombre de personnes souffrant de diabète. En attendant de supprimer définitivement le diabète insulinodépendant, il ne faut pas oublier le quotidien et toutes les contraintes imposées par cette maladie chronique. 3D-Cleaner leur permet enfin de pouvoir se désinfecter les mains ou que ce soit, et de réaliser un contrôle de glycémie en toute sécurité. Avec MABOX INNOVATION DIABETE, nous devons leur apporter des solutions de confort adaptées à leurs besoins, qui vont faciliter leurs soins, leurs déplacements et leur permettre de profiter de la vie dans les meilleures conditions". Geoffroy Simon





Plus d'informations : www.mabox-diabete.fr