sante

Prise de RDV en ligne et dématérialisation des résultats



L’outil est très simple et ergonomique. Le pharmacien définit des créneaux horaires sur lesquels il est disponible pour réaliser les tests. Le patient peut réserver son créneau en ligne et transmettre sa carte vitale, pour la prise en charge par l’Assurance Maladie. La traçabilité numérique des résultats auprès du patient, du pharmacien et de l’Assurance Maladie est assurée… Tout en limitant la charge administrative du professionnel de santé qui peut désormais se concentrer sur son cœur de métier. En seulement quelques secondes, le pharmacien peut finaliser le résultat du test et le mettre à disposition du patient sur son espace sécurisé en ligne.





Pour les pharmaciens et leurs patients



Le pharmacien d’officine et le patient qui se fait tester trouvent chacun un intérêt. Le professionnel de santé gagne du temps et régule le flux de patients qui souhaitent se faire tester. Le patient quant à lui, est sûr de ne pas attendre son tour avant le test, en réservant son créneau de dépistage. Mais il est aussi assuré de ne pas attendre après (dans la pharmacie ou aux abords) en recevant son résultat en ligne.





Faire plus de tests et éviter la contagion en pharmacie avant les fêtes



Le premier objectif est de permettre aux pharmaciens de réaliser un maximum de tests avant les fêtes. Pour cela, ils doivent mieux organiser les dépistages et gérer le flux de patients.

Zéro papier : grâce au numérique, les résultats sont disponibles en ligne immédiatement et de manière sécurisée.

Zéro attente : le patient arrive à son heure de RDV et n’attend pas. Une fois le test réalisé, il peut quitter la pharmacie et n’a pas à attendre le résultat (15-20mn). On évite un potentiel malade du COVID de rester sur place.



Mise en place rapide et sans engagement



Itekpharma fait preuve de solidarité et cette période et s’engage à mettre en place la solution en 48H pour les pharmaciens en demande. Le modèle est un abonnement mensuel sans engagement à 59€/mois.

A propos d’Itekpharma



L’agence Itekpharma est implantée au sein de la technopole européenne de Sophia-Antipolis et travaille depuis plus de 15 ans dans la digitalisation des pharmacies. Avec plus de 600 projets à son actif et fort de son expérience, l’agence a créé plusieurs solutions digitales adaptées aux demandes des pharmaciens. C’est le cas d’Izyflex ou d’Izymeet par exemple.