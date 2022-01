sante





Un assistant digital pour l'utilisation des médecines complémentaires et intégratives



Cet assistant 100% digital permet, en quelques clics, d’obtenir pour de nombreux problèmes de santé, toutes les informations nécessaires au conseil et à l'utilisation des médecines complémentaires et intégratives :

règles d’hygiène de vie adaptées,

niveau d’efficacité,

niveau de preuve de chaque approche non médicamenteuse,

informations de sécurité,

protocoles thérapeutiques précis,

références scientifiques



Des clés de décision pour les praticiens de santé



Kalya Pro permet de répondre aux attentes grandissantes des patients (de plus en plus demandeurs de conseils santé et d’approches non médicamenteuses) en apportant aux praticiens de santé, des clés de décision pour prévenir, soulager, soigner et guérir de manière intégrative et rationnelle.





Kalya Pro : une intelligence artificielle au service des approches non médicamenteuses



Grâce à l’intelligence artificielle, Kalya Pro permet de détecter, trier, analyser puis partager les connaissances issues de la littérature scientifique internationale traitant des approches non médicamenteuses (phytothérapie, aromathérapie, probiotiques, psychothérapies, interventions corps-esprit, nutrition, activité physique adaptée, etc.).





En partenariat avec des laboratoires universitaires



Kalya Pro voit le jour après deux années de recherche et développement en partenariat avec des laboratoires universitaires (Nanterre, Nimes et Montpellier) et avec la collaboration de professionnels de santé.

Prix



Période d’essai gratuite de 14 jours.

Abonnement : 12€ / mois

Première année en early access



Plus d’informations sur : www.kalyapro.fr

À propos de Kalya

Créée fin 2019, implantée à Montpellier et Seatle, Kalya, est la startup de référence dans le secteur des approches non médicamenteuses prouvées par la science. Grâce à son expertise digitale mais aussi ses partenaires experts scientifiques et médicaux, Kalya est en capacité de répertorier, trier, analyser et valoriser les données pertinentes issues de la recherche mondiale sur les approches non médicamenteuses .



Kalya est convaincue qu’une autre démarche de préservation de la santé et du bien-être humain est possible. Elle défend l’idée que toutes les disciplines et pratiques médicales, doivent trouver leur place dans le parcours de prévention et de soin des personnes, à condition que leur efficacité soit scientifiquement prouvée.



Plus d'informations sur www.kalya-sante.com

Soutenue par :