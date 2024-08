Selon l’entente, un premier appareil KINÉ-SIM a été installé au sein d’une clinique de soins de suite et réadaptation du groupe Korian afin d’évaluer la pertinence du KINE-SIM par rapport à des plateaux de rééducations classiques, à la fois en termes d’amélioration de la prise en charge des patients, mais aussi au regard de leur satisfaction et de celle des soignants.



L’appareil KINE-SIM permet d’améliorer l’équilibre, les réflexes et la capacité des membres inférieurs tout en travaillant sur la réduction des effets des maladies dégénératives. Plus spécifiquement, il s’agit d’un simulateur d’activités en position debout conçu pour les personnes fragilisées. Sa technologie novatrice est composée de systèmes de mouvements intelligents qui reproduisent fidèlement les mouvements de pieds d’une personne sur plusieurs axes, combiné à un écran diffusant l’activité afin que le patient puisse être en pleine immersion. Les différents mouvements pouvant être adaptés au patient permettent une réadaptation physique et cognitive.



"Ce partenariat avec l’Institut du Bien Vieillir et le groupe Korian est une réalisation importante dans notre plan d’affaires et témoigne de l’intérêt envers notre technologie. Nous sommes très fiers de considérer l’Institut du Bien Vieillir et le groupe Korian parmi nos partenaires, un leader dans son domaine. Nous croyons fortement au potentiel d’avenir de notre entreprise et continuons à travailler en ce sens" a déclaré M. Lukas Dufault, président de KINESIQ.



"Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, est engagé au quotidien sur l'innovation et la recherche au service des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants. La collaboration entre l'Institut du Bien Vieillir, Korian et KINESIQ illustre aussi la volonté du groupe Korian d'être un partenaire privilégié des entreprises qui innovent sur le secteur pour développer de nouveaux modèles de prévention des effets de l’âge et de maintien de l’indépendance. Avec le soutien méthodologique de l‘Institut du Bien Vieillir Korian, nous souhaitons explorer le bénéfice des technologies telles que proposées par KINESIQ afin d’améliorer la qualité de vie de nos résidents et patients" a pour sa part déclaré Aude Letty, Déléguée Générale de l’Institut du Bien Vieillir Korian et Directrice de l’Innovation Santé du groupe Korian.





À propos de l’Institut du Bien Vieillir Korian



Créé à l’initiative de Korian, leader européen du Bien Vieillir, l’Institut du Bien Vieillir s’est fixé une double mission : créer une prise de conscience collective auprès de l’opinion publique quant à la réalité de l’avancée en âge et renforcer les connaissances sur les enjeux de l’avancée en âge et du Bien Vieillir, au service de l’intérêt général. En réunissant des médecins, des professionnels du grand âge, mais aussi des sociologues, des journalistes, des designers, des responsables du monde associatif, l’Institut du Bien Vieillir Korian mène des études sociétales et des recherches appliquées dans le but d’apporter des solutions spécifiques aux personnes âgées, à leur entourage et aux professionnels, tout en explorant la notion du bonheur de vieillir.



Pour plus de détails, visitez le

www.institutdubienvieillirkorian.org

À propos de Korian



Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs.



Pour plus de détails, visitez le

www.korian.com

À propos de KINESIQ INC.



KINESIQ conçoit, assemble et commercialise des appareils médicaux intégrants des technologies provenant du milieu de la simulation et qui sont destinés au marché de la réadaptation physique et neurologique ainsi qu’au maintien de l’autonomie fonctionnelle. Les appareils permettent la réadaptation des membres inférieurs suite à une blessure, l’amélioration de l’équilibre et des réflexes. Ils ont également été conçus pour être intégrés dans des programmes de prévention des chutes. L’objectif principal de KINESIQ est de fournir une assistance afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes, qu’ils soient en début de fragilité, fin de vie ou atteints de maladies dégénératives.



Pour plus de détails, visitez le

www.kinesiq.com