Le GETCOP, Groupe d’Evaluation des Thérapies Complémentaires Personnalisées, a pour objectif de promouvoir l’évaluation des thérapies complémentaires, d'aider à leur reconnaissance et à leur positionnement par rapport aux thérapies conventionnelles et de diffuser des informations fiables sur ces méthodes auprès des professionnels de santé, des institutions, des accompagnants et du grand public.



Les statuts du GETCOP ont pour objectif de passer "des pratiques à l’évaluation".

Apparu au 18ème siècle, l’hypnose interpelle plus que jamais de nos jours. Découvert par un médecin autrichien Anton Mesmer, c’est le docteur britannique James Braid qui en établira un usage médical, repris par les neurologues français Hyppolite Bernheim et Jean Charcot. Au milieu du XXème siècle, l’américain Milton Erickson inventait l’hypnose ericksonienne basée sur des techniques de communication entre le conscient et l’inconscient de la personne, jusque-là inexploités.



Reconnue dans certains pays avancés (USA, Chine, UK, Suisse), les vertus thérapeutiques de l’hypnose peinent à obtenir une certaine légitimité par les plus hautes instances de la médecine et de la santé en France. Le chemin est long mais le GETCOP s’est fixé comme objectif de le raccourcir en organisant ses journées thématiques destinées à faire évaluer les travaux de recherche sur ce sujet, par des experts et des sommités médicales. A Paris lors de ces deuxièmes journées thématiques sur l’hypnose, un comité scientifique sera dirigé par le Pr Jacques Kopferschmitt (Professeur de Thérapeutique Médicale à l’Université de Strasbourg), entouré de Kevin Finel (fondateur de l’Arche - Académie de la Recherche et des Connaissances de l’Hypnose Eriksonienne, partenaire de ces journées), de Thierry Galopin (Docteur en neurophysiologie maître de conférence - CNRS) et de Peter Schuk (Médecin psychiatre, chef de pôle de Psychiatrie, Centre hospitalier d’Uzès). Il aura pour mission d’élaborer un programme conforme à l’esprit de ces journées : "des pratiques à l’évaluation". Puis un comité d’experts évaluateurs placé sous la responsabilité du Pr Nathalie Thilly (Professeur de santé publique à la faculté de médecine de Nancy) assistée d’experts en santé publique, en épidémiologie et en méthodologie, aura pour mission d’évaluer ces pratiques. Ces experts suivront les différentes présentations des orateurs et les jugeront pour rédiger des conclusions permettant de considérer ce qui peut être reconnu comme acquis, et ce qui mérite d’être confirmé et validé.



Ces Journées s’adressent à tout public jusqu’aux plus hautes sommités de l’univers médical et politique.



En marge de ces journées seront présentes les écoles de formation à la discipline de l’hypnose.





2èmes Journées du GETCOP sur l’hypnose, les 05 & 06 octobre 2018, à Paris.

Billets en vente dès maintenant sur : www.journeesgetcop2018-hypnose.com