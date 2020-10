sante





Le coronavirus se transmet principalement par les postillons et les gouttelettes d’eau propulsées par la personne infectée. Mais le 6 juillet 2020, un groupe de 239 scientifiques internationaux a appelé les autorités de santé de la planète et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à reconnaître que le nouveau coronavirus peut également se propager dans l'air bien au-delà de deux mètres.





Lutter contre les coronavirus humains présents dans l’air



Moskitofree Distribution a fait tester le dispositif Aeriashield, aux propriétés antivirales et anti-bactériennes, à l’Institut Pasteur de Lille, à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses depuis plus d’un siècle. Le test a été piloté par le service du Docteur Michèle Vialette, Chef de Service de l’Unité de Sécurité Microbiologique et responsable du Laboratoire de Haute Sécurité à l’Institut Pasteur de Lille, qui a validé l'effcacité du dispositif.

Elimination de 99% des coronavirus en condition de laboratoire



Aeriashield Travel, testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine en 5 minutes 99% des coronavirus humains HCoV-229E dans des conditions de laboratoire (95,8% en 10 minutes pour le Aeriashield Family)*. Le coronavirus humain HCoV-229E est un coronavirus différent mais de la même famille que l'agent responsable de la COVID-19, le SARS-CoV2.



Aeriashield by Moskitofree est décliné en 2 modèles : individuel (dispositif portatif) et collectif (dispositif à poser sur une table). Aeriashield by Moskitofree, suit également une démarche éco-consciente, puisque le dispositif fonctionne sans produits chimiques et ne nécessite pas de consommables. Il est par ailleurs extrêmement simple d'utilisation : un seul bouton ON/OFF et se recharge par USB/USB micro.

* enceinte étanche de 1,4 m3 sans renouvellement d’air

