sante



Le syndicat Bioprat rappelle que la réforme de la biologie médicale a mis en place un cadre strict d’accréditation de tous les laboratoires, quelle que soit leur taille.



Le résultat est aujourd’hui, ni plus ni moins, qu’une quasi-expropriation forcée en faveur des financiers, par le prétexte de normes intenables. Les laboratoires rachetés sont convertis en simple site de prélèvements avec, à la clé, l’abandon total de l’activité noble du métier et obligation d’envoyer par coursier toutes les analyses dans des "usines à analyses" collectant des milliers de tubes venus de dizaines de laboratoires de ce type, avec un risque évident de fiabilité.



Le syndicat Bioprat demande par ailleurs à la ministre de s’interroger sur la qualité de prise en charge du patient, notamment en cas d'urgences, dans des structures où il n'est plus possible de réaliser la moindre analyse sur place, et dans lesquelles il n'y a parfois même plus de biologistes.