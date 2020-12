sante

COVID 19 : Solidarité avec le personnel de la Santé et les Forces de l’Ordre

http://annuairedesvolontairesfpinms.e-monsite.com

De nombreux réseaux se sont développés sur le net pour aider les soignants, cependant il est aussi important de garantir le professionnalisme des thérapeutes prêts à intervenir sur le long terme.

Le Syndicat des Sophrologues Professionnels et le Syndicat des Hypnothérapeutes, membres de l’UNAPL se sont mobilisés et ont créé un outil pratique par région, réunissant les deux annuaires des volontaires Sophrologues (membres du SSP) et Hypnothérapeutes (membres du SNH) dûment formés et signataires du code de déontologie et de la charte éthique des Professions Libérales.

Cet annuaire a été constitué à l’attention des soignants au sens large et des Forces De l’Ordre (Pompiers y compris) pour les aider bénévolement, car il serait injuste de faire payer ceux qui sauvent nos vies.



Il est consultable sur un même support en ligne et permettra d’avoir accès à tous les professionnels avec la possibilité de les sélectionner par un critère géographique pour un éventuel suivi après la crise.



Les consultations anonymes gratuites par téléphone ou, si possible, en visio-consultation répondront notamment aux 3 situations prégnantes en situation de crise :

Gestion du stress

Gestion des émotions

Gestion du sommeil

Ce réseau de professionnels est consultable à l’url suivante : http://annuairedesvolontairesfpinms.e-monsite.com



Isabelle Berthé, Présidente du SSP et Charlotte de Bouteiller du SNH, Présidente du SNH déclarent : "Les sophrologues et les hypnothérapeutes professionnels sont prêts, à l’écoute avec bienveillance et heureux d’apporter leur participation pour toujours plus de solidarité".

A propos du Syndicat des Sophrologues Professionnels



Créé en 2003, le Syndicat des Sophrologues Professionnels est le syndicat historique de la profession et est indépendant. Il veille au respect de son code de déontologie, luttant contre toute dérive au sein de ses adhérents et plus généralement contre tout ce qui peut nuire, porter atteinte ou préjudice à l'honneur de la profession ou à ses intérêts moraux.



Interlocuteur des pouvoirs publics, membre actif de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) , de l’U2P (Union des Entreprises de Proximités), et administrateur au FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales), il œuvre à une meilleure connaissance de la profession, tout en participant activement à son organisation et à son évolution.





A propos du Syndicat National des Hypnothérapeutes



Depuis 2013, le Syndicat National des Hypnothérapeutes a pour vocation de réunir l’ensemble des professionnels de l’hypnothérapie. Le SNH regroupe les hypnothérapeutes, praticiens de l’hypnothérapie à titre principal, ainsi que les médecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, diététiciens-nutritionnistes et autres professionnels de la santé qui recourent à l'hypnose dans le cadre de leur activité.



En tant que représentant de la profession, le SNH est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des caisses de prévoyance et d’assurance vieillesse, des assureurs et des mutuelles.