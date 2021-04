sante

Cette étude a été réalisée entre octobre et décembre 2020 auprès de 1593 sophrologues, soit plus de 15% de la population totale de sophrologues. L'échantillon rassemble des sophrologues de tous univers et origines confondues.



Les conclusions sont frappantes : les sophrologues sont majoritairement des femmes. Ils.elles sont installé.es sur tout le territoire avec une forte concentration dans les villes moyennes. Les sophrologues qui vivent de leur activité ont suivi des formations longues de plus de 2 ans. La plupart d'entre eux.elles cumulent d'autres activités dans le bien-être ou l'accompagnement de personnes. Cependant, on voit émerger une population de sophrologues mono-activité (100% de sophrologie).



Après avoir été une activité de reconversion, de plus en plus de personnes choisissent la sophrologie comme première activité professionnelle.



Cette étude confirme l'engouement du public pour la sophrologie qui y suit 5 séances ou plus et y trouve des réponses concrètes dans la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion du sommeil et la gestion de la douleur.



Cette étude a pour vocation à être renouvelée tous les 5 ans pour suivre l'évolution du métier.

A propos du Syndicat des Sophrologues Professionnels

Créé en 2003, le Syndicat des Sophrologues Professionnels est le syndicat historique de la profession et est indépendant. Il veille au respect de son code de déontologie, luttant contre toute dérive au sein de ses adhérents et plus généralement contre tout ce qui peut nuire, porter atteinte ou préjudice à l'honneur de la profession ou à ses intérêts moraux.

Interlocuteur des pouvoirs publics, membre actif de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales), de l’U2P (Union des Entreprises de Proximités), et administrateur au FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales), il œuvre à une meilleure connaissance de la profession, tout en participant activement à son organisation et à son évolution.